Frozen 2 dá continuidade na história das princesas Anna e Elsa

Apesar da estreia oficial acontecer nos cinemas apenas na quinta (2), os fãs de Frozen já podem matar a saudade dos personagens a partir desta quarta (1), em uma das 14 salas que estarão exibindo a pré-estreia de Frozen 2.

O longa dá continuidade à aventura vivida pelas princesas Elsa (Taryn Szpilman) e Anna (Érika Menezes/Gabi Porto) que na companhia de Kristoff (Raphael Rosatto) e das figuras inseparáveis, o alce Sven e o boneco de neve falante Olaf (Fábio Porchat), embarcam numa aventura que falará sobre o passado.

O grupo resolve explorar os segredos da floresta do elementos, que poderá dar muitas explicações sobre os poderes de Elsa e falar sobre o passado dos seus pais, antes do surgimento do reino de Arendelle.

Há uma grande expectativa sobre o segundo capítulo da animação, já que a primeira foi quase uma unanimidade nas bilheterias de cinema em 2013, quando atingiu a marca de US$1,276 bilhões, se mantendo na liderança de animação mais lucrativa da história durante seis anos. O posto foi tomado pelo remake de Rei Leão, também produzido pela Disney, que chegou a marca de US$1,3 bilhão.