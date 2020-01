Frozen 2 se torna a animação de maior bilheteria de todos os tempos

Só existe uma coisa capaz de bater o recorde de bilheteria do primeiro Frozen: Frozen 2. Neste domingo (5), o filme se tornou a animação com maior arrecadação da história ao atingir US$ 1,32 bilhão. A marca anterior era de US$ 1,27 bilhão, conquistada em 2013.

O número coloca o filme como a 14ª maior bilheteria de todos os tempos e precisa de apenas US$ 75 milhões para bater Vingadores: Era de Ultron.

Até o momento, US$ 450 milhões foram arrecadados apenas nos Estados Unidos. Enquanto isso, US$ 875 milhões vieram de outros países.

De acordo com o site The Wrap, a Disney não espera atingir um montante tão alto em 2020, mas deve liderar as bilheterias com os lançamentos Mulan e Viúva Negra.