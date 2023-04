Fugitivo do sistema prisional do Rio Grande do Norte é preso no Oeste da Bahia

Um fugitivo do sistema prisional de Mossoró (RN), foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quarta-feira (5), no município de Luis Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. Segundo informações da PRF, o homem de 34 anos é de extrema periculosidade.

Durante fiscalização no Km 888 da BR-242, os policiais abordaram um ônibus que levava trabalhadores para uma fazenda localizada na zona rural do município. Durante checagem do motorista e dos ocupantes do veículo, os policiais consultaram os sistemas de segurança e, através do setor de inteligência, descobriram que um dos passageiros era fugitivo do sistema prisional do Rio Grande do Norte. O homem tem uma extensa ficha criminal por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

O mandado de prisão foi expedido pelo juiz da 3ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Mossoró (RN) e tem validade até dezembro/2035. Ele foi conduzido para a delegacia e após o registro da ocorrência, será levado novamente para o sistema prisional, para continuidade do cumprimento da pena em regime fechado.