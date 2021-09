'Fui teoricamente obrigado a vestir', diz jogador sobre camisa arco-íris

Há dois meses, o zagueiro Leandro Castan, do Vasco, se envolveu em um episódio polêmico. No dia em que o clube preparou uma série de ações em apoio ao movimento LGBTQIA+, o jogador postou uma passagem bíblica, com o trecho "Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra". Muitos torcedores não gostaram da postura, e criticaram o defensor.

Nesta quarta-feira (1º), em sua primeira entrevista coletiva desde então, Castan foi perguntado sobre a publicação, e explicou a postura. Naquele mesmo dia, 27 de junho, véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, os jogadores do cruz-maltino vestiram uma camisa com a faixa nas cores do arco-íris para enfrentar o Brusque.

"Eu sou o primeiro a respeitar a instituição e o torcedor. Tenho gratidão pelo Vasco. No momento no qual expus o que acredito, quando eu fui, teoricamente, obrigado a vestir uma camisa, acho que algumas pessoas não gostaram. Mas eu respeito a todos e também acho que tenho de ser respeitado", disse o zagueiro.

O time carioca venceu o Brusque por 2x1. Na comemoração do primeiro gol do Vasco, Cano ergueu a bandeira do arco-íris para comemorar, um gesto que foi imortalizado em camisa feita pelo clube. Castan tratou de rechaçar qualquer tipo de atrito com o argentino.

"Sei que tem gente que pega no meu pé, que fala que estou mal. Mas os números estão aí. Sou muito crítico. Teve um jogo nesta temporada que fui mal, o contra o São Paulo. Então, sei que parece que aquele jogo valeu por 20. Sei que tem relação com o episódio do Brusque. Ficou marcado para mim. Eu, como cristão, processando a minha fé, é aquilo que eu penso. Não ficou nenhum desconforto. Muitos falaram que teve problema comigo e com o Cano. Não tivemos. E, se tivemos, resolvemos no vestiário. Não sei a que tipo de capitão as pessoas estão acostumadas", afirmou.