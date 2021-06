Fulô de Mandacaru participa da live São João na Chácara nesta sexta

Nesta sexta (18), a banda Fulô de Mandacaru se apresenta na live do São João na Chácara. A apresentação da banda comandada por Armadinho do Acordeon é a partir das 20h, no canal do Youtube da Chácara Vitoriah.



Além da Fulô, Batista Lima e Henrique Barbosa completam a lista de apresentações para o evento desta sexta-feira, entrando no clima do São João.



E no dia 24 às 18h30, a Fulô de Mandacaru participa do Arraiá digital do São João do Correio, que terá transmissão no Instagram, Facebook e Youtube.O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.