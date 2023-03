Fumaça sobre subir o Vitória: 'Vai ser o dia mais feliz da minha vida'

Um dos reforços para a Série B do Brasileiro, o volante Diego Fumaça promete mostrar em campo habilidades que a divisão de acesso exige. "Minha característica sempre foi de marcação forte, ali no primeiro combate", se apresentou. "Pode esperar um jogador muito raçudo, que vai entregar tudo dentro de campo. Vou dar meu máximo por essa camisa, para ganhar jogos", prometeu durante a primeira entrevista concedida na Toca do Leão.

O Vitória estreia na competição nacional em 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão. Diego Fumaça já está participando normalmente da intertemporada com o elenco.

"Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande Série B, com o intuito de subir, que é o desejo do presidente, desejo meu, desejo dos companheiros, da comissão toda. Então vamos fazer um grande trabalho", projetou o jogador de 28 anos, que adora o próprio apelido.

"A origem do meu apelido é por causa do meu tio, que também jogou futebol, e eu sempre acompanhava ele. Me chamavam de 'Fumacinha'. Pegou, também gostei deste apelido. Gosto muito do nome Diego Fumaça".

Nesse começo de temporada, o volante defendeu o Athletic, semifinalista do Campeonato Mineiro. Fez 10 jogos, todos como titular. Antes já havia vestido a camisa de outros times brasileiros como Figueirense-MG, Araxá, Patrocinense, Ipatinga, Goiânia, Marcílio Dias, Villa Nova-MG e Pouso Alegre. Também viveu uma experiência no exterior, no Helsingborgs da Suécia.

"Vim de uma família humilde. Venho de Barbacena, interior de Minas Gerais. Então, vestir uma camisa pesada como essa do Vitória, para mim, é um grande privilégio, é o maior sonho. Tenho certeza que a gente vai lutar muito, para me coroar. Subir para a Série A com essa camisa vai ser o dia mais feliz da minha vida", vibrou Diego Fumaça.