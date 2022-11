Funceb abre 60 vagas gratuitas de dança para crianças de 5 a 8 anos

Estão abertas 60 vagas gratuitas para o Curso Preparatório da Escola de Dança da Funceb. A pré-inscrição acontece através do preenchimento de formulário online entre 19 de outubro e 15 de novembro, no site da Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria de Cultura (Funceb/SecultBA).

As vagas são destinadas ao Ciclo Iniciante - crianças de 5 a 8 anos -, cujas aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h, na Escola de Dança da Funceb (Rua da Oração, 1, Pelourinho).

Após a pré-inscrição, a segunda etapa do certame consiste num sorteio online, que será realizado no dia 21 de novembro de 2022, depois, será realizada pré-matrícula online e entrega presencial dos documentos, entre eles, comprovante de vacina contra a covid-19 e um de atestado médico liberando o estudante para a prática de atividade física/esportiva (que pode ser entregue até fevereiro do ano que vem). Na ocasião será cobrada uma taxa de matrícula no valor de R$ 20,00.

O início das aulas será em 6 de março de 2023. Informações sobre o curso e a convocatória podem ser acionadas através do e-mail sai.cfa@funceb.ba.gov.br e do telefone (71) 3116-6644. Taxa de matrícula é de R$ 20,00