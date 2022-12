Funceb abre inscrições para 22 modalidades de cursos de férias

As inscrições para os Cursos de Férias 2023 da Fundação Cultural do Estado (Funceb) terminam nesta quarta-feira (21). A entidade sorteará, através do Centro de Formação em Artes (CFA), 56 bolsas entre 22 modalidades.

Para garantir a vaga, os interessados devem preencher o formulário de pré-inscrição (disponível no site da Funceb) até hoje. O resultado das inscrições habilitadas será divulgado dia 22 de dezembro no site da Funceb. Quem desejar solicitar recurso tem até as 23h59, do dia 23 de dezembro, através do e-mail sai.cfa@funceb.ba.gov.br.

Já os aprovados para os cursos serão definidos por sorteio. Para isto, será criada uma comissão que contará com a presença de duas pessoas servidoras do Centro de Formação em Artes e duas pessoas selecionadas no processo seletivo dos Cursos Livres.

Confira as modalidades dos cursos ofertadas pela Funceb (Imagem: divulgação/ Funceb)

O sorteio será realizado dia 27 de dezembro e o resultado será publicado no site da Funceb, no dia 28 de dezembro. Cada pessoa contemplada terá direito a uma bolsa entre todos os cursos ofertados.

As aulas vão de 02 a 30 de janeiro de 2023, duas vezes por semana, sempre no turno vespertino (segunda e quarta-feira, ou terça e quinta-feira), com duração de duas horas, totalizando quatro horas semanais.



SERVIÇO:

Sorteio de 56 Bolsas para os Cursos de Férias 2023

Inscrições: de 15 a 21 de dezembro

Resultado inscrições Habilitadas: 22 de dezembro

Recursos: até 23 de dezembro

Sorteio: 27 de dezembro

Resultado das Bolsas: 28 de dezembro de 2022