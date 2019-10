Funceb está com inscrições abertas para curso Técnico em Dança

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), através do Centro de Formação em Artes (CFA), está com inscrições abertas, até o dia 17 de novembro, para o curso de Educação Profissional Técnico de Nível Médio em Dança 2020.

As inscrições são gratuitas e feita através de um formulário online. O curso é destinado à pessoas que já tem experiência em dança e têm o ensino médio completo. Ao se inscrever o candidato precisa apresentar o documento de identidade e CPF, além do comprovante de conclusão do ensino médio ou o atestado de conclusão ou concluinte. O candidato que não preencher as informações solicitadas, não vai ter a inscrição efetivada.



Estão sendo ofertadas ao total 50 vagas. 50% dessas vagas estão destinadas aos candidatos que terminaram o ensino médio e não estão cursando o nível superior. 20% estão destinadas aos candidatos do interior em situação parecida. Os candidatos que já fazem parte de algum programa da Funceb, têm 20% das vagas e 10% para quem está cursando ou já terminou o nível superior.

A lista com os candidatos que tiveram as inscrições efetivadas vai estar disponível no site da Funceb, no dia 21 de novembro. As provas presenciais vão acontecer na Escola da Funceb no CFA, no Pelourinho, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, às 8h e 14h.

A prova presencial é dividida em três fases classificatórias e os participantes vão ser avaliados a partir de uma avaliação de Apreciação Estética, Habilidades Criativas (processo de criação e dança contemporânea) e Habilidades Técnicas (balé clássico, dança afro-brasileira, dança moderna e dança popular brasileira).

O curso tem duração de dois anos e meio e as aulas vão acontecer de segunda à sexta, das 7h30 às 12h20, na Escola de Dança da Funceb.

A incrições devem ser feitas através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJXi7NJy0AMRFajbDTcu9PRllKVm7MhOKZqCA0WU3fETsOA/viewform