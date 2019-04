Funceb no Vivadança: escola participa ativamente do festival; veja programação

O Festival Vivadança reúne em Salvador, desde terça-feira (16), artistas nacionais e internacionais para uma série de apresentações artísticas em teatros e praças públicas da cidade. Entre as atrações da Bahia, a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), promoverá diversas apresentações, aulas e workshops para o público que for acompanhar o festival.

As programções gratuitas acontecem entre os dias 22 e 27 de abil, quando a Funceb fará a Mostra de Videodança, no foyer da Escola de Dança da Funceb. Os vídeos serão apresentados e comentados pelos respectivos diretores sempre às 18h30.





Funceb fará aulas de dança durante o Vivadança (Foto: Mário Sérgio/Divulgação)

Nesta terça-feira (23), o espetáculo será A mão Pesada do Destino, que terá trilha sonora da banda Calafrio. Quarta (24), será a vez de Ne me Quitte Pass cantado por Maisa Matarazzo. Na quinta-feira (25) será a vez de Indestrutível, ao som de Pablo Vittar, e na sexta (26), Oásis com trilha sonora de Amazing Oriental Music.

Já as aulas gratuitas acontecem no sábado (27), com a professora Tatiana Campêlo, que fará um aulão de Dança Afro-Brasileira. No mesmo dia, Luciene Munekata comanda a aula de Jazz. Os aulões são abertos para todos públicos, com ou sem experiência em dança.

Os workshops acontecem também nessa data, reunindo temas como Dança Flamenca, Danças de Reis e Rainhas dos Blocos Afro e Ballet para Iniciantes.

Confira a programação da Funceb no Vivadança (que acontecem na sede da fundação):

Mostra de Videodança

Quando: de 22 a 26 de abril, às 18h30

Gratuito

Aulão de Dança Afro-Brasileira com Tatiana Campêlo

Quando: 27 de abril, das 10h às 13h, na Sala 1

Quanto: 1 pacote de fraldas descartáveis (preferencialmente tamenhos M e G)

Aulão Jazz Dance com Luciene Munekata

Quando: 27 de abril, das 13h às 15h, na Sala 2

Quanto: 1kg de alimento não perecível

Workshop Dança de Reis e Rainhas dos Blocos Afro com Gisele Soares

Quando: 27 de abril, das 10h às 12h, na Sala 2

Gratuito

Workshop Dança Flamenca com Emanuela Tosta

Quando: 27 de abril, das 13h às 15h, na Sala 4

Gratuito

Workshop Ballet Iniciante com Eberth Vinicius

Quando: 27 de abril, das 10h às 12h, na Sala 5

Gratuito

Workshop Dança Aérea em Tecido com Douglas Rodrigues

Quando: 27 de abril, das 11h às 13h, na Sala Céu

Gratuito

Workshop Popping com Slick

Quando: 27 de abril, das 13h às 15h, na Sala Céu

Quanto: pague quanto puder a partir de R$ 5,00

Vivadança - Oficina African Dances and Hip Hop Vibes com Souleymane Ladji Kone

Quando: 27 de abril, das 10h às 13h, na Sala 4

Quanto: R$40. Inscrições em http://www.festivalvivadanca.com.br/