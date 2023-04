Funceb realiza evento em celebração ao Dia Internacional da Dança

Em celebração ao Dia Internacional da Dança (dia 29/4), a Fundação Cultural do Estado da Bahia promoverá uma programação especial na Sala Walter da Silveira. Antes, nos dias 27 serão exibidos documentários e vídeos-dança, selecionados através do edital do Dança na Tela: Mostra Audiovisual, e no dia 28 haverá um bate-papo sobre a linguagem artística com dirigentes da Funceb e Secult.

A mostra audiovisual integra o desdobramento do edital realizado em 2021 em formato virtual, onde 47 obras com temática em dança, de gênero Documentário (curta, média e longa metragem) e Vídeo-dança (formato livre) foram beneficiadas com a premiação. Na época, foi realizada uma programação com sete exibições virtuais no canal da Funceb no youtube.

A partir de uma curadoria, 12 das 47 obras premiadas foram selecionadas para compor a programação na Sala Walter da Silveira. As sessões acontecem na quinta (27), às 16h e às 17h.

Serão exibidos os filmes: Dandaras (Letícia Figueredo Nascimento Araújo), Benção, Dança, Vença (João Marques Guerra), UNA (Vanessa Aragão de Mattos), Tango Oblação (Pedro Araújo França), Não sinto mais (Tailany Souza Almeida), Esperança (Ana Paula Pires Braz Carvalho), Corpo Casa (Luiza Ramos Tavares), Um grito de Fome (Caique Santos Copque), Só vê a luz quem acredita (Ana Flávia de Jesus Souza Costa), Solos INvencionistas em: DISRITMIA (Carlos Eduardo dos Santos Fragoso), Psique: A Alma das Sombras (Marcelo Moreira dos Santos) e Corpo Território (Adriane da Rocha Xavier).

Já na sexta (28), às 15h, haverá bate-papo sobre Dança com o coordenador de Dança da Funceb, Léo Di Ledy; a diretora das Artes da Funceb, Gabriela Sanddyego, a diretora do Balé do Teatro Castro Alves, Dani Guimarães; e o diretor de Economia e Cultura da Secult, José Fernando Silva Santos. O objetivo é conversar, dialogar e fazer reflexões sobre o audiovisual em dança, numa relação artística, econômica, cultural e política. As exibições também devem contar com a participação de alguns dos seus realizadores.

SERVIÇO: Dia Internacional da Dança - exibições e bate-papo | 27 e 28 de abril, na Sala Walter da Silveira, Barri | Gratuito