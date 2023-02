Funceb retoma Lavagem Cultural e abrem o Carnaval do Centro Histórico

A Lavagem Cultural está de volta! Com o retorno das festas populares e do Carnaval após a pandemia, funcionários da Fundação Cultural do Estado (Funceb/SecultBA) já estão nos preparativos para retomar o evento tradicional que abre o Carnaval do Centro Histórico de Salvador. Será na quarta-feira dia 15 de fevereiro, a partir das 15h.

Este ano, a lavagem vai homenagear o servidor Jorge Raimundo Vasconcelos de Oliveira, conhecido por todos como Jorjão, principal organizador do festejo que faleceu em agosto de 2021. Jorjão esteve à frente das 30 Lavagens, e terá sua caricatura estampada nas camisetas dos foliões.

Com apoio institucional da Funceb, o festejo começará com cortejo aberto ao público que sairá da Rua Chile até o Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho. Durante a festa também serão coroados o rei e a rainha da Lavagem. As atrações musicais, o rei e a rainha da Lavagem ainda serão confirmadas. As camisas podem ser adquiridas na nova sede da Funceb, no Solar das Rosas, localizado no Largo do Campo Grande, próximo ao TCA.

Programação

A concentração da festa será na Rua Chile,, em frente ao Palácio Rio Branco, seguindo em direção ao Pelourinho. No cortejo, os foliões contarão com a animação de uma banda de sopro, que irá ao lado do Carro do Rei e da Rainha, que serão revelados em breve.

O cortejo também contará com a presença do Afoxé Filhas de Gandhy, baianas estilizadas e bonecões, que seguirão até o Largo Quincas Berro D’água. Às 16h30, está prevista a coroação do Rei e da Rainha deste ano, que será ao som da Banda Pra Casar. A cantora e rainha da última Lavagem em 2020, Mirela Bastos, fará participação especial.

No largo, a Lavagem será encerrada ao som da Banda Samba das Cumades, um grupo de mulheres que traz em seu repertório cações de compositoras como Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara e outras que ficaram conhecidas pelas vozes de intérpretes como Clara Nunes e Glória Bonfim, abordando o universo das religiões de matrizes africanas.

SERVIÇO - Lavagem Cultural da Funceb | dia 15, a partir das 15h | Concentração na Rua Chile e cortejo até o Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho |

Informações sobre como participar: Fábio Nunes (71) 98803-9910, Amélia (71) 99310-0781, Lucinha (71) 99963-5954