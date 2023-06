Funcionária de joalheria feita refém é liberada em Eunápolis após negociação

Uma funcionária de joalheria que foi feita refém foi liberada na manhã desta quarta-feira (14), em Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia, depois de negociações conduzidas pelas polícias Militar e Civil da cidade. Três criminosos foram presos em flagrante.

Os ladrões tentaram roubar uma joalheria na Avenida 5 de Novembro, no Centro da cidade. Equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi informada da ocorrência e foram até o local. Quando notaram a chegada da PM, os bandidos fizeram a funcionária refém.

Os PMs chamaram a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Eunápolis, isolaram a área e iniciaram a negociação.



“Ambas as equipes conversaram com os criminosos com muito cuidado, pois eles faziam uma funcionaria do local de refém. Após uma hora de negociações, conseguimos prender o trio e libertar a moça”, explica o comandante da CIPM, major Vagner Ribeiro, um dos responsáveis por conduzir o acordo.



Com os homens os policiais apreenderam dois revólveres calibres 22 e 32, munições, dois celulares e uma pequena quantidade de maconha que foram levados para a sede da 23ª Coorpin.



O delegado Moisés Nunes Damasceno diz que os criminosos foram autuados por roubo majorado por concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

“Os três são suspeitos de outros roubos, inclusive foram reconhecidos pela mesma prática a uma Casa Lotérica localizada no bairro Pequi, em Eunápolis. Além disso, o veiculo que eles usaram para chegar ao local foi roubado durante um assalto a uma fazenda no município de Almenara, em Minas Gerais”, acrescenta.