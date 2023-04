Funcionária do Planalto diz que 2º pacote de joias ficou em posse de Michelle Bolsonaro

O segundo pacote de joias recebidas da Arábia Saudita pela comitiva do antigo governo foi entregue a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de acordo com uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) em depoimento à Polícia Federal (PF). A informação é do g1.

O GADH é responsável pela destinação de presentes recebidos pela Presidência da República. Nesta terça-feira (25), no entanto, a ex-primeira-dama negou ter recebido as joias em mãos.

Este segundo conjunto adentrou o país na bagagem de Bento Albuquerque. A caixa que estava com o seu assessor foi retida pela Receita Federal.

A coordenadora do GADH entre outubro de 2020 e janeiro de 2023, Marjorie de Freitas Guedes, disse que soube da existência do presente por meio de um processo aberto no sistema usado para registrar trâmites relacionados ao acervo.

Ela diz que não era comum que processos deste tipo fossem abertos antes do recebimento efetivo dos presentes. O processo ficou parado até novembro de 2022, quando o coordenador-geral do GADH, Erick Moutinho Borges, informou que o órgão receberia uma caixa com joias dadas ao presidente.

De acordo com a funcionária, “por questões de segurança, considerando o alto valor dos objetos, o Chefe de Gabinete [Marcelo Vieira] determinou que as joias fossem destinadas ao Palácio da Alvorada”.