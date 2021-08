Funcionária é suspeita de desviar vale alimentação estudantil em Senhor do Bonfim

Um esquema para desviar créditos do vale alimentação estudantil é investigado na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de uma funcionária suspeita de envolvimento no caso, na manhã desta quinta-feira (12).

No local foram apreendidos cartões e documentos que vão ajudar na investigação instaurada para apurar as fraudes. A funcionária investigada pod responder por peculato, na modalidade de furto, por se aproveitar da condição de servidora pública para cometer os crimes.

O delegado Felipe Neri Neto, titular da 19ª Coorpin, diz que ela é suspeita de fazer transações com os vales. “Aproveitando o acesso que tinha à secretaria escolar, ela violava os envelopes nos quais estavam guardados os cartões do programa, os utilizava em compras em diversos supermercados e em seguida colocava os cartões de volta nos envelopes de forma grosseira, com intuito de ocultar o crime”, explica.

Imagens das cãmeras de estalebecimentos comerciais registraram a funcionária fazendo compras. Esse material também foi incluído no inquérito, que deve ser enviado à Justiça em breve, assim que for concluído.