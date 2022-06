Funcionário da Disney interrompe pedido de casamento na Disney; veja

Um vídeo que mostra um funcionário da Disney impedindo um pedido de casamento no parque em Marne-la-Vallée, na região de Paris, viralizou nas redes sociais neste final de semana. O funcionário tira a aliança da mão do noivo antes do pedido ser concluído.

O homem se ajoelha em frente à praça principal do parque, diante do castelo da Bela Adormecida, e abre a caixa com alianças. A noiva se emociona e as pessoas ao redor gritam.

Rapidamente, um funcionário chega correndo e pega a caixa de alianças, sinalizando que o casal deve sair da plataforma e ir para parte de baixo. As pessoas que testemunham a cena vaiam.

O usuário que postou as imagens em um fórum no Reddit no último dia 2 afirmou que a administração havia liberado o pedido na plataforma.

Um porta-voz da Disney confirmou à Newsweek que o fato aconteceu na Disney Paris e lamentou o desfechou. "Lamentamos como isso foi tratado. Pedimos desculpas ao casal envolvido e nos oferecemos para consertar as coisas", diz o comunicado.