Funcionário de banco desvia R$ 20 mil de conta de cliente em Jequié

Um prestador de serviços de uma agência bancária de Jequié foi detido por furto qualificado mediante fraude na quinta-feira (20), após investigação dos policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Ele teria sido acionado pelo banco para colher a assinatura de um cliente que estava com problemas de locomoção e desejava fazer um empréstimo bancário. Porém, ele teve acesso as senhas da vítima e furtou R$ 20 mil.

“Ele, de posse da senha do cliente, baixou o aplicativo do banco e passou a acessar sua conta por meio virtual. Ele pediu ajuda de um vizinho, que estava vendendo o carro, para transferir via PIX a quantia, para que não levantasse suspeita. O vizinho ganhou uma quantia para ceder sua conta”, relatou o titular da DRFR, delegado Ivan Rodrigues Lessa.

O autor confessou o crime, e a Polícia Civil conseguiu recuperar a quantia de R$ 10 mil. "O autor assumiu o compromisso de ressarcir o valor restante à vítima. Ele responderá por furto qualificado mediante fraude e ficará à disposição da justiça”, explicou.