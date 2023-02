Funcionário de banco é preso ao tentar fugir furtando R$ 1 milhão da agência

Um funcionário do Banco do Brasil, que trabalhava na agência que fica localizada na Rua Treze de Maio, no Centro de Teresina, foi preso após tentar fugir com R$ 1,2 milhão furtado do banco.

O caso aconteceu nesta terça-feira (31) e o nome do funcionário não foi divulgado. O banco percebeu que estava faltando uma certa quantia e acionou a polícia.

De acordo com o delegado Charles Pessoa, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), em conversa ao g1, os agentes do banco desconfiaram que o funcionário poderia ter sido vítima de sequestro, já que ele não foi ao trabalho no dia.

No entanto, a opção foi descartada pela polícia e conseguiram localizá-lo a caminho do Ceará. No veículo, a PC encontrou uma grande quantia de dinheiro e uma chave do cofre da agência. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito não soube responder.

Na delegacia, o homem alegou que tinha problemas psicológicos. No entanto, o delegado afirmou que ele vai responder pelo crime de peculato, que é caracterizado quando um funcionário público se apropria ou desvia de algum bem. A pena varia entre 2 a 12 anos e multa.

A polícia está investigando se ele retirou todo o dinheiro de vez ou se, ao longo dos meses, ele retirou pequenas quantias.