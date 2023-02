Funcionário de Bell provocou briga e agrediu policiais, diz PM

O funcionário do cantor Bell Marques foi detido pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (17), no final do circuito Dodô, em Ondina, porque havia provocado uma briga generalizada e, em seguida, agrediu os PMs na hora da abordagem. A versão é da patrulha da Companhia de Proteção Ambiental (Coppa) envolvida no episódio e que registrou a ocorrência.

O CORREIO teve acesso ao documento. De acordo com os policiais, a situação aconteceu por volta das 20h50, quando a equipe da Coppa fazia uma patrulha nas proximidades do Camarote Salvador. Na hora, um homem começou a empurrar “outras pessoas gerando uma confusão generalizada”.

Os policiais o abordaram. “Que neste instante empurrou os policiais e começou a gritar o cantor Bell Marques”, diz a ocorrência. Nesse momento, passava o bloco Vumbora, puxado por Bell. Do alto do trio, o cantor parou a apresentação e pediu para que os PMs não maltratassem o funcionário, que trabalha em seu escritório.

Bell ameaçou acionar um coronel. "Calma, deixa eu falar uma coisa. Ele trabalha para mim, é meu funcionário, um dos melhores que tenho. E eu depois vou conversar com Wildo... Não faça isso. Vou ligar para o coronel agora! Não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai lá com eles. Pode deixar que eu vou lá, mas não precisa maltratar. Liga para Wildo, aí.”

Em determinado momento, Bell volta a dizer que irá procurar o coronel e diz que depois pessoalmente iria tentar resolver a situação.

Já no final do vídeo, o cantor relata não saber o porquê da confusão, porém acredita na idoneidade do funcionário. “Fique tranquilo. Não sei o que houve, mas eu confio em você. A polícia está cumprindo a função deles (sic), mas não precisa exagerar, pode levar ele, que é uma pessoa tranquila."

De acordo com a ocorrência policial, a intervenção verbal do cantor acabou incitando a população contra a tropa, que levou vaias.

Condução

A assessoria de comunicação de Bell Marques disse que até agora não foi possível obter os detalhes do ocorrido, pois ainda não conseguiu falar com o cantor, mas informou que o funcionário não estaria dentro do bloco.

Sobre o assunto, a Polícia Militar enviou a seguinte nota: “Uma patrulha realizava o policiamento no circuito Dodô, na noite de sexta-feira (17), quando um homem resistiu à abordagem policial. Ele foi apresentado ao posto da polícia judiciária para registro da ocorrência”.

Já a Polícia Civil informou que foi instaurado um termo circunstanciado de ocorrência (aplicado em infrações de menor potencial) por resistência contra um homem de 43 anos, conduzido por policiais militares durante a passagem dos trios no circuito Dodô.