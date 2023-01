Funcionário de mineradora morre durante trabalho na Bahia

Um trabalhador morreu em uma empresa de mineração na cidade de Jaguarari, no norte da Bahia, na sexta-feira (20). Helioberto do Nascimento Araújo, de 44 anos, operava uma bomba de nível dentro da água, mas o aparelho estava quebrado, ele foi sugado e ficou preso.

A empresa Ero Brasil informou em nota à TV Bahia que Helioberto trabalhava na mineração havia 22 anos e disse que as operações foram paralisadas em todas as unidades da empresa, menos as essenciais. O retorno será informado depois.

A empresa diz ainda que está dando apoio à família da vítima e que está analisando as circunstâncias do que aconteceu.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim.