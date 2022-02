Funcionário do Vitória reclama de sujeira deixada pelo Bahia no vestiário: 'Imundice'

O comportamento dos jogadores do Bahia nos vestiários do Barradão, durante o clássico Ba-Vi, na noite desta quarta-feira (2), foi alvo de críticas por parte dos funcionários do Vitória. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um profissional se queixa da sujeira deixada pelos atletas.

Nas imagens, é possível ver caixas de pizza e restos de alimentos espalhados pelo chão. Materiais com o escudo do tricolor também foram deixados no local.

"Tem a lixeira aqui para jogar. Vergonha. Um time como o Bahia. Quando a gente viaja, deixa o vestiário todo limpinho. Que imundice. Não parece que foi um time profissional. Nem time amador faz uma coisa dessa. Que vergonha", comenta o funcionário.

Através da assessoria, o Bahia lamentou a atitude dos atletas, disse que com o comportamento foi uma exceção e que vai cuidar internamente para que não se repita.

"O Bahia lamenta o ocorrido, afinal essa não é a postura que o clube costuma adotar nos seus jogos. Trata-se de uma exceção que será cuidada internamente para que não se repita nem no Barradão nem em nenhum outro estádio", disse.

Em campo, o primeiro clássico entre Bahia e Vitória na temporada terminou empatado por 1x1. Luidy marcou para o rubro-negro enquanto Rodallega descontou para o Esquadrão. As equipes só vão voltar a se encontrar este ano em possíveis fases finais do estadual, ou na Copa do Brasil.