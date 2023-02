Funcionário ‘pagodeiro’ do metrô viraliza após cantar música para não pisar na faixa amarela

"Que loucura essa mistura", já dizia Armandinho, Dodô e Osmar na canção "Chame Gente". E foi assim, nessa loucura após o 5° dia de Carnaval, que os passageiros que estavam chegando na estação de metrô da Lapa foram recebidos pelos agentes da CCR.

Com um megafone cantando uma música para que o público não pisasse na faixa amarela, o funcionário animou as pessoas que estavam cansadas e que correram atrás de vários trios dos circuitos Dodô e Osmar.

A jornalista Helen Souza, que gravou o vídeo na madrugada desta terça-feira (21), comentou que o agente do metrô estava cantando a música há alguns minutos para que os passageiros não ultrapassassem a faixa, por conta da segurança, ainda mais em época de festejo que muitos estão alcoolizados. Quando o trem chegou, ele interrompeu e pode ser prosseguido com a outra remessa de passageiros.

"Eu estava na escada, tinha acabado de descer e estava ouvindo ele vindo de lá do final da estação cantando, afastando o pessoal cantando", disse. A cena foi publicada no Twitter e já acumula mais de mil visualizações em poucas horas. Alguns internautas elogiaram o funcionário e até comentaram que ele é sempre solícito com os passageiros.



O segurança do metrô de Salvador às 4 da manhã. Realmente, Deus me livre de não ser baiano. pic.twitter.com/lbTDoyuyVq — SUPERNOVA ???? ???? (@heleniismo) February 21, 2023

