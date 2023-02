Funcionários da Americanas fazem protesto em Salvador

Funcionários da Lojas Americanas, integrantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Supermercados (SintraSuper) em Salvador, realizaram um protesto na unidade da empresa localizada no Shopping da Bahia, no Iguatemi, na tarde desta sexta-feira (03).

De acordo com a presidenta do sindicato, Rosa de Souza, o objetivo dos manifestantes é garantir os direitos dos funcionários em meio a crise vivida pela Americanas. "Os funcionários não são responsáveis pela crise provocada por um rombo de mais de R$ 43 bilhões em dívidas. Essa situação deixa milhares de mães e pais de família apreensivos", destacou.

O ato foi planejado em conjunto com as centrais sindicais e a FEC Bahia. Articuladas, as entidades também entraram com Ação Civil Pública na 8ª Vara do Trabalho de Brasília, pedindo que o patrimônio pessoal dos principais acionistas, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, seja destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas, independente do processamento da recuperação judicial.

Ainda segundo as entidades, já existem quase 17 mil ações trabalhistas contra empresas do Grupo Americanas, representando um valor total de R$ 1,53 bilhão. A ação pede que se desconsidere a personalidade jurídica do Grupo Americanas e responsabilize os acionistas principais pelas fraudes contábeis que ocorreram na empresa.