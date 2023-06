Funcionários da Rede Bahia homenageiam cinegrafista morto

O apresentador Vanderson Nascimento e a equipe do Bahia Meio Dia (BMD) fizeram uma homenagem emocionante no final da edição desta terça-feira (6). O telejornal do dia foi dedicado ao cinegrafista da TV Bahia Joedson Miguez, o Pança, que morreu aos 42 anos em um acidente de moto no último sábado (3). ​

Às 12h58, o maior telejornal do estado foi encerrado ao som de palmas de dezenas de funcionários da Rede Bahia, que compareceram ao estúdio e na redação para homenagear o colega morto. ​​“Eu falei no começo que era uma terça-feira bem complicada para toda nossa equipe. Perdemos um querido colega, nosso querido Pança. Está aqui parte da equipe da Rede Bahia: técnica, produção, entretenimento, programação, diretoria e também a nossa redação fazendo essa homenagem para ele. Todos de pé, celebrando, entregando esse jornal em homenagem ao comprometimento dele", explicou Vanderson.

"Estava sempre aqui com a gente - ou então na externa - entregando o seu melhor, com todo o profissionalismo, com todo o carinho, sempre com um sorriso no rosto. Dedicamos a você, Pança, esse jornal. E a sua família o nosso abraço. Palmas aqui. Nessa despedida tão precoce e tão inesperada", finalizou o apresentador, visivelmente emocionado.

Leia mais em Alô Alô Bahia