Funcionários de escola passam mal após suspeita de intoxicação na Bahia

Funcionários do Centro Educacional Paulo Freire, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, passaram mal na tarde de quarta-feira (22). Segundo a prefeitura, a suspeita é que os profissionais sofreram uma intoxicação decorrente de uma dedetização realizada na unidade.

Os profissionais foram socorridos por equipes do Samu logo após o ocorrido. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira (23), com previsão de normalizar sexta (24). A situação foi acompanha pelo Sindicato das professoras e professores da rede pública municipal de Camaçari (Sispec).

Em nota, a Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Secretaria de Educação (Seduc), informou que o subsecretário Francisco Lima fez visita ao local, acompanhado da bióloga da empresa Larclean, Amina Razoni, para aferir as condições existentes e analisar se houve algum descumprimento às normas vigentes na aplicação e manuseio dos produtos utilizados.

"Cabe salientar, inicialmente, que a unidade escolar, excepcionalmente na quarta-feira, estava sem funcionamento em face da Paralisação Nacional da Categoria dos Professores e, embora não seja comum em nossa rede registros dessa natureza, é possível que pessoas mais sensíveis ou alérgicas sejam mais susceptíveis às reações. Por essa razão, a recomendação da Seduc é que os ambientes dedetizados só devem ser acessados após 8h de término do serviço. O que ocorreu, neste caso. Pois o mesmo foi executado na tarde de ontem", declarou a pasta.