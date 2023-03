Funcionários de postos serão treinados para abastecer GNV na Bahia

Funcionários de 86 postos revendedores de GNV vão receber treinamento para o abastecimento do produto com segurança na Bahia. A ação faz parte de um convênio firmado entre o Sindicombustíveis Bahia e a Bahiagás para desenvolver o Programa de Abastecimento Seguro de GNV.

mais de 1.000 trabalhadores das cidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Amélia Rodrigues, Catu, Pojuca, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Itabuna, Cruz das Almas e Vitória da Conquista. Em agosto de 2021, um kit gás explodiu em um posto de gasolina no bairro do Stiep.

“Essa parceria com a Bahiagás é de fundamental importância para garantir que os postos revendedores de GNV continuem atuando de forma segura no abastecimento do produto, além de conscientizar os consumidores da necessidade de seguir as regras para a segurança do abastecimento, pois são diferentes”, esclarece Walter Tannus Freitas, presidente do Sindicombustíveis Bahia.

Os condutores de veículos também vão participar do programa. Uma cartilha digital com as orientações sobre o consumo seguro do GNV será disponibilizada aos motoristas. O objetivo é informar sobre a eficácia do GNV, a legalização do veículo e conscientizar da necessidade do cumprimento das normas de segurança para instalação do kit de conversão e da manutenção periódica do equipamento.