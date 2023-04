Funcionários vistos, reconhecidos e valorizados entregam mais no trabalho

Em qualquer organização, quando um profissional se sente visto, reconhecido e valorizado, conectado aos valores e propósitos, pode-se afirmar que aquele colaborador estabeleceu uma proximidade emocional com o local onde trabalha. Segundo estudos da consultoria Gartner, essa conexão é muito melhor que a proximidade física e amplia em 27% a possibilidade que os profissionais se unam à cultura da empresa.

Em tempos de trabalho remoto ou híbrido, as empresas descobriram que garantir a proximidade emocional pode representar maior engajamento, unidade e produtividade na hora de organizar a gestão.

A diretora da empresa de recrutamento LHH no nordeste, Carla Verônica lembra que antes da pandemia, as conexões física e emocional com a empresa para qual se trabalhava estavam juntas e, dificilmente, se percebia que eram conexões distintas, pois elas aconteciam naturalmente.

Para Carla Verônica, as empresas podem criar um equilíbrio inteligente entre os momentos no escritório e os momentos remotos (Foto: Divulgação)

“Com o home office, a física foi modificada e ficamos com a proximidade emocional com a empresa exposta e cada vez mais necessária para seguirmos nos sentindo parte do ambiente corporativo. A proximidade emocional no trabalho, ou simplesmente conexão emocional, é a experiência de se conectar com nossos colegas, gestores e equipes através de interesses comuns entre seres humanos com emoções”, afirma.

O conferencista e autor dos Livros “Coração de Líder – A Essência do Líder-Coach” e “O Fator Confiança”, o administrador Marco Fabossi diz que a proximidade emocional no ambiente de trabalho está relacionada à consciência de que o melhor resultado só acontece quando se busca melhorar a convivência e interdependência com as pessoas ao redor.

“Alta performance não tem a ver com bons resultados apenas. Alta performance é uma combinação de bons resultados e bom clima. Bons resultados num clima ruim coloca as pessoas num estado de ‘trincheira’, promovendo a insegurança e o medo. Neste contexto, as pessoas privilegiam a autoproteção, defesa e ataque”, explica, ressaltando que sem um clima organizacional positivo, raramente, as pessoas priorizarão estabelecer proximidade emocional.

Formação de vínculos

Verônica destaca que, no ambiente organizacional, a tendência era que as pessoas fossem vistas de acordo com os cargos que ocupavam, as tarefas executadas, as metas alcançadas e a produtividade validava profissionalmente.

“O home office veio para ficar, pode ser valorizado e ter o seu código de utilização construído entre os participantes, fazendo com que a segurança psicológica seja parte dessa conexão emocional”, garante a gerente.

Para a especialista em recrutamento, as empresas podem criar um equilíbrio inteligente entre os momentos no escritório e os momentos remotos, deixando claro que o senso de pertencimento sendo alimentado pelo encontro presencial, numa frequência acordada entre equipes, é saudável e necessário.

Fabossi destaca que, muitas vezes, colegas de trabalho podem passar anos perto de pessoas das quais nunca estiveram próximas. Em contrapartida, as pessoas podem se sentir próximas de outras que não estão por perto.

Marco Fabossi defende que proximidade emocional seja desenvolvida à partir do exemplo de respeito e proximidade dado pelas lideranças das organizações (Foto: Divulgação)

“São as pessoas que decidem (ou não) estabelecer este vínculo, mas precisam ser incentivadas por uma cultura organizacional, símbolos e processos que priorizem e busquem fortalecer a proximidade emocional”, afirma o administrador.

“No ambiente de trabalho, não precisamos necessariamente ser íntimos das pessoas, mas precisamos estar próximos delas. Estar próximo é diferente de estar perto. Estar perto é geografia, estar próximo é escolha”, complementa.

Cultura organizacional

Para ilustrar a afirmação, o administrador cita o exemplo da empresa que, em sua cultura, diz privilegiar o relacionamento e o trabalho em equipe, mas tem uma política de remuneração na área comercial totalmente focada no indivíduo, ou seja, quem vende mais, ganha mais. “Nenhuma parte da remuneração variável é destinada ao time. Neste caso, apesar da mensagem que a cultura tenta transmitir, os símbolos e processos da empresa dizem o contrário, fazendo com que cada um “defenda” o seu quadrado”, reforça.

Carla Verônica defende que para estabelecer o vínculo emocional entre empresa e profissionais, é justamente aumentando o link cultural, ou seja, a forte ligação entre a cultura organizacional e o propósito pessoal de cada um, e é verificando as ações da empresa sob a lente das quatro formas da segurança psicológica que essa conexão pode ser fortalecida: segurança em pertencer, em aprender, em contribuir e em desafiar.

“A proximidade emocional fortalece o comprometimento das equipes com a empresa, elevando as performances individuais dos membros, e garantindo a retenção de talentos”, esclarece.

Para Marco Fabossi, quando se deseja criar uma proximidade emocional, é preciso também que as lideranças da organização sejam exemplo de respeito e proximidade com as pessoas.

O consultor garante que, por isso, é muito importante considerar não só as competências e experiências das pessoas no momento de contratação, mas também, e principalmente, os seus valores e quanto estes estão alinhados à cultura da organização.

“E isso só é possível quando reconhecemos e respeitamos a individualidade do outro, buscamos conhecer genuinamente as suas histórias de vida, demonstramos empatia e agimos com compaixão nas relações”, ensina.

Comunicação fluída

Com uma postura bem parecida, Carla Verônica defende que, para manter a conexão emocional em crescimento, sem contar com a facilidade da proximidade física, os gestores devem priorizar a comunicação entre todos os envolvidos, cuidar da regularidade desse processo de percepção da existência dos outros, lembrar de tudo que o grupo valoriza, seja coletivamente ou individualmente na relação profissional, para que conheça como líder aquilo que faz o “olho brilhar” em cada membro do time.

“Assim como, evoluir também junto ao grupo em relação a maturidade sobre os temas difíceis, acordando aquilo que mesmo sendo desafiador, é necessário para o sucesso de todos e da organização”, diz Verônica.

A diretora da LHH vai além e ressalta que a ideia de comando e controle como praticado no século XX, e ainda presente em tantas organizações, é uma ameaça que afasta os talentos e impede a criação de um ambiente psicologicamente seguro e fértil para o desenvolvimento de uma conexão de cultura organizacional e propósitos.

“É necessário, nessa terceira década do século XXI, fazer com que as pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas e que saibam fazer parte de algo maior, além da empresa, além do local onde residem ou trabalham”, finaliza.





10 estratégias para construção da proximidade emocional no ambiente de trabalho

1 – Uma cultura organizacional que privilegie as pessoas e os relacionamentos;

2 – Fortaleça a confiança em todos os níveis da organização;

3 – Forme líderes que sejam exemplo e busquem estabelecer proximidade emocional com as pessoas;

4 – Contrate, aprecie e reconheça pessoas que tenham valores e comportamentos alinhados à cultura;

5 – Construa nas equipes um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas podem ser elas mesmas;

6 – Ensine/aprenda sobre a importância da vulnerabilidade na construção de relacionamentos;

7 - Fomente um espírito de interdependência na organização;

8 – Sempre que for tentado(a) a “explodir”, lembre-se de que “tem gente atrás do crachá”;

9 – Lembre-se de que “a gente precisa de gente pra ser gente”;

10 – Ouse confiar. Dê um voto de confiança às pessoas.

(Fonte: Marco Fabossi)