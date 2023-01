Fundação Dom Cabral e Instituto SAB apoiam 12 iniciativas da rede nordeste em projeto

Com o desafio de promover saúde e qualidade de vida para comunidades carentes da região Nordeste do Brasil, a Fundação Dom Cabral (FDC) e o Instituto SAB lançaram a segunda edição do BASIS, uma trilha de capacitação desenvolvida para dar suporte e orientação técnica a iniciativas da sociedade civil que promovam ações que impactem a vida de milhares de brasileiros.

O BASIS nasceu da parceria entre as duas entidades e teve sua primeira edição em 2021, quando capacitou 12 projetos na região sudeste do país. Ele é resultado de estudos que indicam que muitas iniciativas sociais não conseguem sobreviver ou desenvolver todo o seu potencial por questões organizacionais, gerenciais e por carências na área da tecnologia.

Agora, nesta segunda edição foram selecionados 12 projetos que atuam na região nordeste do país, através de um edital iniciado dia 20 de julho e finalizado em 26 de agosto. Centenas de iniciativas dos 9 estados nordestinos participaram do processo. Após cumprimento dos requisitos previstos no edital, uma minuciosa seleção encabeçada por profissionais da FDC e do Instituto SAB foram escolhidos os seguintes projetos:

Abrace uma Borboleta, Centro Médico Integrativo – Casa de Cura Caraíva, Coletivo Mulheres Periféricas e LGBTQIA+, Giro Preventivo – Associação das Favelas de Sergipe (CUFA), Grupo de Apoio à Criança com Câncer, Lar Esperança de Vida Luiz de Oliveira Neves Pesqueira, Melhoria da Assistência no Serviço de Oncologia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Mulheres em Crescimento, Nosso Negócio é a Cura – Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, Primeiros Socorros para Todos e Projetos Arroz com Feijão e Mais Água.

Todos participarão de uma trilha de capacitação durante 8 meses em formato misto - on-line e presencial. Para garantir o acesso e cumprimento da carga horário estabelecida, o Instituto SAB doará um notebook para cada projeto.

Desenvolvida pela Fundação Dom Cabral, especializada em gerir negócios e capacitar pessoas, a metodologia será aplicada em diferentes áreas com objetivo de estruturar e reestruturar os projetos. “Após um diagnóstico personalizado, ofereceremos a cada iniciativa todo o suporte necessário para o desenvolvimento e ampliação do projeto. Estruturar de maneira sólida e eficaz ampliando seu poder de atuação é nosso objetivo”, diz o coordenador do projeto, professor Márcio Rabelo.

A trilha de capacitação atua de forma efetiva em áreas cruciais para o desenvolvimento de qualquer negócio ou iniciativa. Amparo jurídico, suporte na de gestão de pessoas, orientações nas áreas de comunicação e marketing e estratégias para a viabilização financeira dos projetos serão alguns pontos abordados durante todo o processo. “A saúde é um grande desafio em todo Brasil, mas na região nordeste isso é mais evidente e preocupante. Programas sociais ajudam a diminuir essa desigualdade e estruturar esses projetos aumentando positivamente seus impactos é necessário e exige expertise e seriedade”, revela Áurea Barros, superintendente do Instituto SAB.

As aulas começaram em novembro no formato on-line e vão até julho de 2023.