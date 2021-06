Fundação Gregório de Mattos lança edital Viva Cultura 2021

Com o objetivo de dinamizar os investimentos e promover o desenvolvimento do campo cultural da cidade, a Prefeitura de Salvador - através da Fundação Gregório de Mattos (FGM) - abre as inscrições para o Programa de Incentivo à Cultura (Viva Cultura), até o dia 30 de setembro, para o exercício de 2021. O edital e o formulário de inscrições podem ser acessados através do site: www.culturafgm.salvador.ba.gov.br

No total, está previsto o investimento de R$ 3, 110 milhões em incentivos fiscais para projetos no valor máximo de R$ 500 mil, em todas as áreas culturais. O programa permite que pessoas físicas e empresas privadas invistam recursos próprios em projetos culturais habilitados. Posteriormente, até 90% do investimento pode ser abatido nos impostos municipais ISS e IPTU. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro ou enquanto houver recursos disponíveis.

O edital prevê o patrocínio de projetos das mais diversas áreas do campo da cultura, como Arquivos, Artesanato, Arte de rua, Artes visuais, Audiovisual, Bibliotecas, Circo, Cultura digital, Cultura popular, Culturas identitárias, Dança, Design, Espaços Culturais, Festivais de artes e cultura, Fotografia, Gastronomia, Hip-hop, Literatura, Moda, Museus, Música, Patrimônio e Teatro.

Estão aptas a solicitar patrocínio, através do Viva Cultura, Pessoas Físicas maiores de 18 anos, Pessoas Jurídicas com e sem fins lucrativos e Pessoas Jurídicas na modalidade Microempreendedor Individual (MEI), desde que estejam domiciliadas ou sediadas em Salvador há pelo menos 02 anos, e que comprovem atuação cultural no município pelo mesmo período.