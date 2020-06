Fundação Gregório de Mattos lança novas atrações online

Os espaços culturais administrados pela Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos, realizam, a partir desta quinta (04), uma série de atividades online no canal do YouTube da FGM e nas redes sociais.

A primeira novidade é que, a cada quinta-feira, um dos espaços culturais da FGM (Espaços Culturais Boca de Brasa, Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha e Casa do Benin) integrará a grade fixa do #ConexãoFGM, no canal do YouTube da FGM.

Às 08h, será disponibilizado um vídeo apresentando o espaço, contando sua história, trajetórias, os projetos desenvolvidos, as parcerias estabelecidas, dentre outros assuntos. Já às 21h, a Fundação promove a live Diálogos, que serão encontros virtuais apresentados pelo Gerente de Equipamentos Culturais (GECULT) da FGM, Chicco Assis, sempre com convidados que abordarão temas diversos relacionados aos espaços culturais.

Para começar, no dia 4, a partir das 8h, será disponibilizado o documentário Eu Sou Boca de Brasa, resultado das oficinas de Cinema realizadas pelas professoras Dayane Sena e Fabíola Aquino, nos Espaços Culturais Boca de Brasa. Às 21h, acontece o Diálogos - Espaços Culturais Boca de Brasa, com o tema O Cinema no Boca de Brasa. O bate-papo vai falar sobre a importância do audiovisual, sobretudo na visibilidade das narrativas periféricas, e contará com a participação de Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos, George Vladimir, gestor dos Espaços Culturais Boca de Brasa, Fabiola Aquino e Dayane Sena, cineastas, diretoras e produtoras do audiovisual baiano e que ministraram as oficinas de cinema do Boca de Brasa em 2019, Eduardo Oliveira e Delio Lima, alunos que participaram das oficinas do Boca de Brasa e participaram da produção do doc Eu Sou Boca de Brasa. Apresentação e mediação, Chicco Assis, gerente de equipamentos culturais da FGM.

O segundo destaque, é que, toda sexta-feira, o #ConexãoFGM exibirá atividades dos Espaços Culturais Boca de Brasa, como o Palco Aberto, Cine Clube e Boca de Brasa Apresenta, adaptadas para a plataforma virtual, por meio do canal do YouTube da FGM. Para dar início, dia 05, às 18h, a FGM promove a live Palco Aberto Boca de Brasa – Virtual, com tema Mês dos Namorados. Acontecerão performances e apresentações comandadas pelo gestor dos Espaços Culturais Boca de Brasa, George Vladimir. As atrações convidadas serão Brenda Cruz, Fabricio Cumming, Joemilly, Zeus Rapper, Yan Almeida (Artvidance), Uz Cavalcante (Uzarte Dança) e a participação especial do ator e comediante Alan Miranda.

Palco Aberto é uma espécie de show de talentos da periferia, nos Espaços Culturais Boca de Brasa, abrindo espaço para apresentações das mais diversas expressões artísticas: dança, canto, teatro, recital de poesias feita por artistas iniciantes ou amadores do Subúrbio de Salvador, que têm a oportunidade de dividir o palco com artistas já consagrados. No formato digital o projeto será realizado via lives, com toda produção e artistas apresentando seus talentos da própria casa, em segurança e respeitando as orientações de isolamento social.

Chicco Assis vislumbra que a iniciativa deverá estender para além do período mais crítico da emergência sanitária:

"Sabemos que ainda vai levar um tempinho para que os espaços culturais possam voltar a funcionar com apresentações presenciais, e que o funcionamento dos espaços culturais ainda passará por um período de readequação"





“Os espaços culturais são os principais elos de conexão entre os fazedores de cultura e seus consumidores. Se, neste momento, não podemos usar os espaços físicos, com a criatividade que é inerente à cultura, vamos adaptar as nossas atividades para o ambiente virtual e, assim, nos mantermos próximos dos artistas, das produções, do nosso público.”, diz Fernando Guerreiro

Guerreiro destaca, ainda, a importância do Boca de Brasa, “que já se transformou em referência cultural da cidade. Com um trabalho contínuo de descoberta e aperfeiçoamento de talentos, o projeto abre espaço para que uma população excluída possa criar identidade a partir do fazer artístico. Cultura e Cidadania trabalhando juntas pelo desenvolvimento da cidade de Salvador".