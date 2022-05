Fundação oferece cursos gratuitos de katarê e boxe para crianças

O Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) AABB Comunidade, que funciona no bairro de Piatã, em Salvador, oferece cursos gratuitos de katarê e boxe para crianças. São 250 vagas ofertadas em parceria com a Fundação Cidade Mãe.

Os cursos são frutos de uma cooperação com a Guarda Civil Municipal, que ministrará as aulas. Serão 125 alunos pela manhã e outros 125 à tarde, e as atividades acontecerão às quartas e sextas, às 8h e às 16h. Durante as aulas, a Guarda Civil Municipal também abordará temáticas como cidadania, formação do cidadão, dentre outras atividades educativas.

Para realizar as inscrições é necessário comparecer à instituição, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, e apresentar a xerox do RG e atestado de escolaridade do aluno, além da xerox do RG, CPF e comprovante de residência do responsável. O Centro fica na Rua Deputado Paulo Jackson, número 869, Piatã.

O coordenador de Prevenção à Violência da Guarda Municipal, James Azevedo, enxerga com entusiasmo a iniciativa. “Compreendemos ser muito importante para nós, enquanto agentes de segurança pública, estar atento às comunidades, observar os seus anseios e entender esse processo de formação social. Estamos inseridos nesse projeto junto à Fundação Cidade Mãe para contribuir na formação social dessas crianças”, disse.