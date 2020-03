Fundador do Portas dos Fundos, Gregório Duvivier realiza espetáculo em Salvador

O humorista e fundador do canal Portas dos Fundos, Gregorio Duvivier, está de volta a Salvador para lançar o espetáculo Sísifo. A peça faz uma ponte entre um mito grego e o mundo hiperconectado que produz uma infinidade de memes a respeito de tudo quanto é assunto – sobretudo, aqui no Brasil.

O espetáculo solo, que também tem direção do dramaturgo Vinicius Calderoni, acontece nos dias 14 e 15 de março, às 21h e 20h, respectivamente, no Teatro Castro Alves. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão à venda no portal Ingresso Rápido, nos postos SAC Barra e Bela Vista e no local.

A peça é inspirada no mito do homem que empurra a sua pedra ladeira acima para depois fazê-la rolar e, assim, começar tudo novamente na sequência. São 60 cenas curtas que falam sobre este eterno retorno. No início de cada esquete, Gregório, que sempre caminha de uma ponta à outra do palco, retorna à marcação inicial, como um gif – imagem de vídeo curtinha que vem sendo cada vez mais no mundo digital.

Essa é a primeira vez que o ator se apresenta em Salvador depois do atentado contra a sede dos Portas do Fundos, devido ao especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo, no qual Duvivier interpreta um Jesus Gay. Na época do ataque, no Natal de 2019, Duvivier declarou que precisava andar em carro blindado e ser acompanhado por seguranças a todo momento.

Serviço:

O quê: Sísifo - com Gregório Duvivier

Onde: Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande)

Quando: 14 e 15 de março, às 21h e 20h, respectivamente

Ingressos: R$ 40 | 20 (filas de Z8 a Z11), R$ 60 | 30 (filas de Z1 a Z7), R$ 80 | 40 (filas de Q a Z) e R$ 100 | 50 (filas de A a P).