Fundo de imóvel desaba em São Caetano e família deixa local às pressas

O fundo de uma casa desabou, no bairro de São Caetano, em Salvador, ontem (09). O imóvel fica localizado próximo à uma encosta, na Travessa 16 de dezembro. Morando no local há 8 anos, a proprietária Cíntia Santos, contou que não imagina que o desabamento pudesse acontecer, principalmente após uma chuva fraca.

"Eu estava em casa, sentada no sofá, quando de repente, começou a chover e eu ouvi o barulho. Aí quando eu olhei para o fundo, foi o muro desabando naquela chuvinha que deu", contou em entrevista à TV Bahia.

O muro, de cerca de dois metros de altura, ocupava pouco mais de quatro metros de quintal. Com o desabamento, restou apenas parte do piso, que está completamente oco e apresenta risco de queda.

Cíntia passou a noite na casa de parentes com os filhos (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

O resto da casa continua de pé, mas com o susto, a primeira reação de Cíntia foi deixar o imóvel. "Simplesmente, o primeiro momento que eu tive foi tirar meus filhos de dentro de casa e evacuar a casa. Vi o muro caindo, descendo com o barranco", disse.

Os moradores passaram a noite na casa de parentes. Hoje (10), a proprietária do imóvel retornou ao local e retirou todos os imóveis e objetos que estavam lá.

Em nota, a Defesa Civil (Codesal) informou que foi realizada uma vistoria no local e constatadas algumas redes de drenagens pluviais sobre a encosta, que podem ter contribuído para o incidente. Ainda de acordo com o órgão, a área já possui intervenções para estabilização de parte das encostas existentes.

Outras medidas informadas pela Codesal foi a solicitação da limpeza e da instalação de lonas plásticas na área, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). Além disso, foi solicitado o apoio da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia (Seinfra), para fazer estudo de intervenções.

Local de risco

As casas do bairro em que Cíntia mora ficam localizadas em uma pedreira, onde já havia sido realizada uma cobertura de encosta pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (Conder). No entanto, moradores reclamam que a proteção da encosta não atendeu toda a comunidade.

"Essa parte que eles não fizeram por causa dessa suposta rocha, foi justamente onde teve o problema", destacou a proprietária do imóvel que teve o fundo desabado. Enquanto esperam uma solução definitiva, ela e a família têm tido apoio da Agência Especializada em Direitos Humanos, um órgão federal, que faz intermediação entre as comunidades e autoridades do estado.

A reportagem entrou em contato com a Conder e aguarda retorno.