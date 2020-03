Funerária de Belo Horizonte recebe 73 corpos em 72 horas: 'nunca vi algo assim'

Apesar de ainda não haver nenhuma morte confirmada por coronavírus em Minas Gerais, uma funenária de Belo Horizonte recebeu 73 cadáveres entre sexta-feira (20) e domingo (22), sendo que desses, 23 apresentavam sintomas de Covid-19.

Segundo o site Correio Braziliense, os mortos tinham problemas respiratórios graves como "insuficiência respiratória aguda", "pneumonia crônica" e "pneumonia aspirativa", sintomas comuns ao pacientes mais afetados pelo novo coronavírus.

A constatação do número de corpos acima da média surgiu a partir de um boletim de ocorrência policial, que mostra que policiais receberam uma denúncia anônima de que a funerária havia recebido 41 corpos em 48 horas.

A denúncia falava em aglomeração de pessoas no local. Ao chegar na funerária, os policiais confirmaram a informação, e em contato com o gerente do estabelecimento, Sérgio José da Silva, 56 anos, receberam as informações sobre os demais corpos.

Em conversa com o Correio Braziliense, o gerente confirmou que o local nunca recebeu essa quantidade de corpos em tão pouco tempo. Ele diz ser um fato atípico em 30 anos de carreira.

"Sim, recebemos muitos corpos desde sexta. Dobrou (a quantidade) por conta das mortes por insuficiência respiratória", declarou o funcionário.

De acordo com informações do boletim, dos 23 corpos, apenas um tinha como causa da morte (extraoficialmente, já que o governo local ainda não confirma vítimas fatais) a Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Não houve cerimônia fúnebre durante o enterro. Os demais passaram por procedimentos comuns e antes do sepultamento foram levados para despedida dos familiares.