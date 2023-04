Fungo, novas tecnologias e acordo com EUA marcam 50 anos da Embrapa

Imagine poder pegar um produto na prateleira do mercado, apontar a câmera do celular e saber de tudo, onde ele foi produzido, qual foi a técnica empregada, quanto tempo ele levou para ser colhido, onde foi embalado e como foi transportando. Essa tecnologia, desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi uma das novidades apresentadas para comemorar os 50 anos de fundação.

Nesta quarta-feira (26), quando completa meio século de existência, a Embrapa vai assinar um acordo com a Universidade da Flórida e o Departamento de Agricultura dos EUA para desenvolvimento conjunto de tecnologias que reduzam a dependência do Brasil a fertilizantes estrangeiros. O presidente da empresa, Celso Moretti, contou que a cerimônia acontecerá na sede da Embrapa, em Brasília, às 17h.

“No ano passado tivemos uma crise global de acesso a fertilizantes [por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia], foi algo muito preocupante, e a Embrapa tomou uma série de ações, dentre as quais o estabelecimento desse acordo que vai implicar num financiamento de 4 milhões de dólares para a Embrapa, junto com seus parceiros, desenvolver soluções para reduzir a dependência do Brasil”, afirmou.

Outra novidade é a ampliação do Sistema Brasileiro de Agrorrastreabilidade, através do qual é possível rastrear um produto da prateleira do supermercado até a origem. Essa tecnologia foi experimentada no ano passado na produção de açúcar demerara. O QR Code com as informações fica impresso na embalagem e uma assinatura digital garante a confiabilidade das informações.

Fungo e carbono

A Embrapa é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que foi criada em 1973 para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical. Os pesquisadores buscam novas tecnologias para resolver problemas do dia a dia. Foi dessa forma que surgiu, por exemplo, o inseticida biológico Lalguard Java.

Ele foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada e chegou ao mercado em 2023. Na prática, é uma alternativa sustentável para o controle da mosca-branca (Bemisia tabaci), praga que causa danos a mais de 40 cultivos no Brasil. Uma curiosidade é que o Lalguard Java foi formulado a partir de uma cepa do fungo Cordyceps javanica, o mesmo que tem feito sucesso na série The Last Of Us, na HBO.

Outro destaque da empresa é o sistema com inteligência artificial para análise de solos na agricultura, batizado de Aglibs, através do qual é possível digitalizar o solo e comercializar créditos de carbono. “A Embrapa chega aos 50 anos de idade como uma empresa moderna, contemporânea, antenada com as demandas atuais da agricultura brasileira, ágil, madura e pronta para enfrentar os desafios futuros”, afirmou o presidente.

Na Bahia, as pesquisas ficam concentradas na unidade de Cruz das Almas, que vai completar 49 anos em junho. O chefe-geral substituto e supervisor do Núcleo de Ações Estratégicas (NAE), Carlos Estevão Cardoso, explicou que foram os estudos da Embrapa que possibilitaram que Itaberaba se tornasse um polo produtor de abacaxi, que introduziram a banana Prata-Anã no mercado e acabou com a larva que impedia a exportação de manga no Extremo Oeste.

“No passado, existiu uma espécie chamada banana-maçã, era muito comum na Bahia, mas um fungo dizimou os plantios. Desenvolvemos uma nova espécie, a BRS Princesa, uma variedade tipo a banana-maçã e que pode ser produzida mesmo nas regiões que têm o fungo, e que já está sendo exportada. Ela é encontrada em Janaúba, Tancredo Neves e nas feiras de Cruz das Almas”, contou.

O pesquisador explicou que os estudos encontraram técnicas que permitem a produção mais precoce, fazendo com que frutas que seriam colhidas em cinco anos, estejam prontas para colheita em três anos. Atualmente, um dos interesses dos pesquisadores é como mitigar os efeitos climáticos sobre a citricultura, principalmente da laranja pera.

“Nosso objetivo é minimizar o uso dos recursos para tornar os produtos mais baratos e produzir produtos mais saldáveis. Estamos preocupados com os custos da produção, porque vai significar alimentos mais baratos na mesa do consumidor, alimentos de qualidade, e reduzir impacto ambiental com uso de menos água, menos agrotóxicos e maior produtividade”, explicou.

Quando a Embrapa foi fundada o Brasil vivia uma situação grave de insegurança alimentar e importava quase tudo que consumia. Segundo os especialistas, a transformação de solos ácidos e pobres em terras férteis, a adaptação de animais e plantas ao clima tropical, e o desenvolvimento da produção sustentável foram fundamentais para tornar o país um dos maiores exportadores de alimentos 50 anos depois.

Segundo a Embrapa, o país exporta para cerca de 200 mercados em todo o mundo. Em 2022, a empresa brasileira teve lucro social de R$ 126 bilhões e as tecnologias geraram 95 mil empregos diretos.

Confira os avanços em 50 anos e os desafios das próximas décadas

O presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti, listou as cinco maiores conquistas da empresa nos 50 anos de atuação, e os principais desafios para o futuro da produção agrícola e pecuária do Brasil. Confira:

Cinco marcos:

Década de 1973 e 1983 – A tropicalização do serrado. Na primeira década de existência, a Embrapa desenvolveu pesquisas científicas que possibilitaram a implantação de novas tecnologias no solo do serrado, tornando a região mais fértil. Hoje, ela lidera a produção de grãos, proteína animal e suco de laranja no Brasil;

Década de 1983 a 1993 – A fixação biológica de nitrogênio. O domínio da tecnologia permitiu descobrir uma bactéria que consegue sequestrar nitrogênio da atmosfera e colocar isso disponível para a planta da soja. Em 2022, os produtores deixaram de gastar R$ 70 bi com adubo nitrogenado nos 44 milhões de hectares no país;

Década de 1993 a 2003 – Zoneamento agrícola de risco climático. Uma ferramenta que mais tarde foi transformada em política pública. Ela indica as melhores datas de plantio de cultura em cada município, reduzindo a perda de safra por fatores climáticos e permite a promoção com foco na sustentabilidade e na preservação de recursos naturais;

Década de 2003 a 2013 – Sistemas integrados de Lavoura, Pecuária e Floresta (LPF). Essa tecnologia integra as três áreas explorando o solo de maneira e econômica e sustentável. Hoje ocupa cerca de 18 milhões de hectares, e a previsão é chegar até 2030 com algo entorno de 35 milhões;

Década de 2013 a 2023 – O desenvolvimento de insumos biológicos, biofertilizantes, bioestimulantes e biopesticidas, lançados em parceria com o setor privado, e que vem contribuindo para redução do uso de fertilizante químicos nas lavouras, o controle de pragas e doenças em plantas, e reduzindo a necessidade do uso de agrotóxicos.

Os desafios para o futuro: