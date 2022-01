Funkeiro usa homem como 'escudo humano' e ambos acabam mortos no Recife

Ewerton Matheus da Silva, mais conhecido como MC Irak, de apenas 19 anos, estava se apresentando em um condomínio localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, quando foi morto a tiros. Outro homem também acabou falecendo no local, o soldador Cristiano da Silva.

O duplo homicídio aconteceu na tarde do domingo (2), na Cidade Garapuru, mas apenas nesta segunda (3) foi confirmado pela polícia. Segundo informações de quem estava no local: "Ewerton utilizou Cristiano como escudo humano para evitar sua execução, levando ambos a morte", afirmou o DHPP (Departamento de Homícidios e Proteção a Pessoa) no relatório.

A Polícia Civil não informou mais detalhes sobre o caso, e informou através de uma nota que: "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato". A irmã do cantor lamentou a morte por meio das redes sociais. "Arrancaram um pedaço de mim", escreveu na legenda da publicação. O velório aconteceu na madrugada desta terça (4), mas ainda não há maiores informações sobre o enterro.