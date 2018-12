Furacão bate o Junior Barranquilla e é campeão da Sul-Americana

Athletico Paranaense e Junior Barranquilla se enfrentaram pelo segundo jogo da final da Copa Sul-Americana. O primeiro, na Colômbia, havia terminado empatado em 1x1. Nesta quinta-feira (12), na Arena da Baixada, em Curitiba, o mesmo placar, que levou o jogo para a prorrogação e, depois, penalidades. Nas cobranças, o Furacão errou menos e venceu por 4x3, faturando o título e a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2019.

O primeiro tempo foi praticamente de ataque contra defesa, com o Athletico pressionando os colombianos. E deu resultado, afinal, aos 25 minutos, os donos da casa abriram o placar. Léo Pereira lançou Pablo, que tabelou com Raphael Veiga e, na saída do goleiro, tocou no canto.

Na segunda etapa, os visitantes buscaram o empate. Teo Gutierrez, de cabeça após cobrança de escanteio, igualou o placar e deu emoção ao jogo logo aos 12 minutos.

As duas equipes, com intensidade, tentaram o gol do triunfo, que não saiu. O jeito, então, era encarar mais 30 minutos de prorrogação.

E aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, o goleiro Santos fez pênalti em González. Barrera foi para a cobrança e mandou por cima, para alívio dos athleticanos.

Disputa de pênaltis e mais emoção. Fuentes e Teo Gutiérrez isolaram para o Junior. Renan Lodi foi o único a vacilar para o Furacão, que acabou vencendo por 4x3 e festejando o primeiro título internacional da sua história.