Furdunço e Fuzuê já têm atrações definidas; confira selecionados

A prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a lista das atrações selecionadas para se apresentar durante os festejos do Furdunço e Fuzuê. Este ano, as festas do pré-Carnaval estão marcadas para acontecer no fim de semana anterior ao Carnaval.

Confira alguns dos selecionados:

Furdunço

Ilê Ayiê

Banda Filhos de Jorge

Adão Negro

Afrodisíaco

Guig Ghetto

Tonho Matéria

Faustão e os Mongas

OQuadro

Quabales

Luciano Calazans

Viviane Tripode

Tais Nader

Peu Muerray

Rixô Elétrico

Linnoy

Sylvia Patricia e Tuk Tuk Sonoro

Microtrio Ivan Huol

Tribass

Maira Lins

Rural Elétrica

Juan e Ravena

A Mulherada

Espaço Musical

Diamba

Vitrola Baiana

Virgílio Lisboa

Geovanna Costa

Dakar Percussivo

Forró Sobepoeira

Grupo A Máquina do Tempo de Volta aos Anos 80

Mamah Soares e o Coletivo Di Tambor

Val Macambira e Mula Ruge

Banda Tôaê

Gira Ingonça

Os Eficientes (PCD´s)

Orquestra de Pandeiros de Lauro de Freitas

Forrozeirinha



Fuzuê

Tio Paulinho

Banda Big Show

Grupo Cultural Imperatriz

Banda Percussiva Axé Babá

Afoxé Daraju de Ode

Banda Toaé

Grupo Cultural Mandu

Gravata Doida

Grupo Cultural Smba de Roda Samba de Maragogó

Cia de Dança Robson Correia / Folia de Erê

Grupo Cultural Mascarados Maralegria

Coral Cantart Canta Bahia

Grupo Cultural Terno de Reis Rosa Menina

Fanfarra BBG

Careta Tradicional de Acupe

Grupo Folclórico Zambiapunga

Afro Ókánbi

Grupo de Cultural Congos de Cairú

Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

Cia de Dança e Folguedos

Cangaceiros de Ipitanga

Barquinha de Bom Jesus dos Pobres

Grupo Paio de Rua