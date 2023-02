Furdunço e Pipoco registram menos ocorrências de saúde que em 2020

O número de ocorrências registradas pelas unidades de saúde nos eventos de pré-carnaval em Salvador foi menor em 2023 na comparação com 2020. A redução mais expressiva foi do Furdunço, realizado no domingo, onde 53 pessoas precisaram de atendimento médico e foram realizadas três cirurgias. Em 2020, foram 96 casos com 11 cirurgias. A redução foi de 44% no número de ocorrências.

O Pipoco de Léo Santana também teve queda na quantidade de pessoas machucadas. Foram 39 pacientes, 16% a menos que em 2020 quando 46 casos foram registrados, com 13 cirurgias. O Fuzuê foi a única festa de pré-carnaval que não apresentou redução e manteve a mesma quantidade de atendimentos da edição anterior, sendo 20 ocorrências.

Nariz quebrado, queda e corte superficial foram os casos mais registrados pelas unidades de saúde durante o pré-carnaval. A vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos, comemorou os resultados.

“Houve uma redução não apenas na quantidade, mas também na gravidade. Não tivemos nenhuma situação que exigisse uma resposta mais imediata. O sentimento que temos é de que as pessoas estão brincando com mais moderação. E aproveitamos para pedir que as pessoas que não completaram o esquema de vacinação, complete. A partir de sexta-feira, estaremos na UPA dos Barris, das 8h às 20h, fazendo testagem para covid-19”, afirmou.

Ela contou que nos eventos de pré-carnaval não foi preciso fazer cirurgia buco maxilo facial e nem intervenções mais graves. São 135 leitos disponíveis para atender aos foliões nos circuitos do carnaval. “Esse ano temos um aparelho para laringoscopia e para outras avaliações por imagem. Então, caso seja necessário fazer a intubação temos um recurso que evita um edema e outros problema”, contou.

A partir desta quinta-feira (16) começa oficialmente o carnaval. Os circuitos tradicionais devem receber um público ainda maior que o do pré-carnaval atraído pelos grandes artistas. O secretário de Articulação e Prefeituras-Bairro, Luciano Sandes, contou que nas comunidades a festa começa na sexta-feira (17).

“A expectativa é de que com a promoção do carnaval nos bairros a gente consiga contemplar a população local e descentralizar o carnaval. Conseguimos mais de 400 atrações, em sete regionais. Em Cajazeira, por exemplo, a estimativa é de receber 70 mil pessoas”, contou. Ele frisou que a programação é diversificada com samba, reggae, rock, pop, axé, sertanejo e forró.

