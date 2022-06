Furtos de fiação de gráfica no Canela liga sinal de alerta no bairro

Em duas vezes distintas, em um período de nove dias, a gráfica XColorum, localizada na Rua Padre Feijó, no Canela, em Salvador, foi vítima de furtos de fiação elétrica. A mais recente ocorreu no último sábado (4), quando os fios que ligam o poste ao quadro de energia do prédio foram furtados. Os casos de furtos a estabelecimentos na região chega a preocupar comerciantes e moradores do bairro. [Veja mais abaixo]

Não é novidade o estabelecimento registrar este tipo de ocorrência, uma vez que já teve a fiação roubada ao menos quatro vezes, mas o que chamou a atenção da sócia-proprietária Graça Santiago foi o curto período entre as últimas duas ocorrências.

"Essa já é a quarta vez que roubam aqui. As últimas ocorreram nas últimas semanas. A Coelba chegou aqui e eles disseram que quem está fazendo isso aqui é alguém profissional, que sabe que fazendo, porque precisa de equipamentos específicos para poder cortar esses fios. Então ele (funcionário da Coelba) disse não é qualquer pessoa que está fazendo isso. A gente precisa que a polícia investigue pra saber o que que está acontecendo", relatou.

O caso anterior ocorreu na madrugada do dia 27 de maio. Um vídeo registrado pela câmera de segurança instalada pela Associação dos Moradores do Canela – AmoCanela mostra a movimentação de dois suspeitos em frente ao prédio. Uma das sócias registrou o boletim de ocorrência só na última quinta-feira (2) - dois dias antes de sofrer um novo furto.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) investiga o furto à fiação elétrica de uma gráfica no Canela, no último dia 27. Diligências como a análise de câmeras de segurança da região são realizadas para a identificação dos criminosos. O segundo furto ainda não foi registrado na delegacia.

Com os dois furtos, o estabelecimento teve um prejuízo de mais de R$ 2 mil, apenas com mão de obra e novos materiais para repor os que foram furtados. Graça conta que ainda enfrenta problemas por não poder atender os clientes já que está sem energia elétrica há três dias.

Uma faca também foi encontrada no local do crime e será entregue à polícia para averiguar se foi usada no furto.

Criminalidade no bairro

As ocorrências no bairro têm preocupado também a a Associação AmoCanela, que relato um crescimento no número de invasões e furtos em casas, condomínios, lojas e clinicas da região. Segundo a associação, além da gráfica XColorum, muitos outros comerciantes estão sofrendo com a violência no bairro do Canela, como a loja SOS Materiais Hospitalares e a Michael’s Copiadora que também sofreram com furtos de fiação.

Com as queixas, a AmoCanela que chegou a solicitar ao Comando Geral da Polícia Militar a instalação de base móvel da PM no bairro, mas em resposta o Comando negou a solicitação afirmando que "não há possibilidade (momentaneamente) de instalação permanente de uma Base Comunitária de Segurança Móvel no aludido bairro, tendo em vista o déficit numérico de policiais militares para emprego, mas ressalto que a demanda encontra-se registrada no planejamento do Departamento de Apoio Logístico desta Corporação, para ser atendida tão logo exista a disponibilidade de novas viaturas."

Em nota, a Polícia Militar declarou que o 18º BPM, responsável pelo policiamento no bairro do Canela, faz rondas ostensivas preventivas na localidade e que a unidade mantém contato direto com a Associação dos Moradores do Canela, no entanto, até o momento, nada foi relatado a respeito de ocorrência dessa natureza na região.

"O Batalhão tem intensificado o policiamento, com vistas a coibir ações delituosas de quaisquer naturezas, contando com o reforço de guarnições de motociclistas e da Companhia de Emprego Tático Ostensivo (CETO) e o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, que realiza constantes ações preventivas e repressivas na localidade", informa.

A PM ainda reforça a importância do cidadão registrar as ocorrências na delegacia, pois a PM trabalha a partir dos dados estatísticos de cada área.