Futebol seguirá suspenso na Bahia; Diário Oficial causou confusão

As partidas de futebol continuarão suspensas na Bahia. Um decreto assinado pelo governador Rui Costa na última sexta-feira (27) e publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (28) indicava que os jogos voltariam a ser realizados, com os portões fechados, em meio à pandemia do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (30), Rui Costa esclareceu que foi um erro.

"Não há sentido realizar os jogos. Além de estarmos adotando medidas duras de isolamento na Bahia, os clubes também deram férias coletivas. As partidas de futebol estão suspensas até uma nova avaliação e consenso entre o poder público e as entidades esportivas, seguindo sempre critérios científicos", disse o governador, em entrevista online concedida para a Revista Fórum.

A proibição dos campeonatos de futebol na Bahia, profissionais e não profissionais, será publicada em Diário Oficial desta terça-feira (31). Os eventos esportivos já estavam suspensos no estado por causa da pandmeia desde o dia 16 de março.

Tanto o Bahia quanto o Vitória já anunciaram que darão férias coletivas ao elenco, por pelo menos 20 dias, a partir de 1º de abril.