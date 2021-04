Futebol substituirá Faustão nos domingos da Globo, diz colunista

Após muita especulação, a TV Globo parece ter encontrado o substituto para Faustão na grade de domingo: o futebol. A atração deve mudar de horário, saindo das 16h para as 18, informa o colunista Flavio Ricco, do R7.

O apresentador já anunciou que essa será a sua última temporada no comando do Domingão do Faustão.

Com a mudança, o futebol encerraria por volta das 20h, passando a bola imediatamente para o Fantástico. Um acordo com clubes e federações já está sendo feito nesse sentido.

A estratégia "conservadora" da emissora foi adotada para evitar comparações entre uma possível nova atração e Faustão, que domina a faixa há 32 anos.

Já o horário entre as 16 e 18h, atualmente do futebol, ficaria vago. Uma possibilidade seria transferir Luciano Huck do sábado para o domingo e ocupar esse espaço, completa o colunista.