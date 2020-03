Futebol turco não para, Obi Mikel se revolta e rescinde contrato

O esporte na Turquia está seguindo na contramão do resto do planeta. Enquanto campeonatos de todo o mundo estão sendo suspensos, pelo avanço da pandemia do coronavírus, o futebol no país segue sendo disputado, ainda que com portões fechados. A situação revoltou o o volante Obi Mikel, que rescindiu o contrato com o Trabzonspor.

"A vida antes do futebol. Não estou tranquilo e não quero continuar jogando nesta situação. Todos deveriam estar em suas casas com as suas famílias num momento tão crítico como este. A temporada deveria ser cancelada, já que o mundo enfrenta uma situação tão turbulenta", disse o nigeriano.

Obi Mikel tinha ainda um ano de contrato com o Trabzonspor, líder do Campeonato Turco. O acerto entre as duas partes tinha sido firmado no começo da atual temporada.

Na Europa, as cinco principais ligas de futebol - inglesa, italiana, espanhola, alemã e francesa - estão suspensas. E, na última terça-feira (17), foi anunciado o adiamento da Eurocopa, de 2020 para 2021.