Futura ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes é do mundo

Margareth Menezes no Brazilian Press Awards (Foto: Divulgação)

Convidada pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura, a baiana Margareth Menezes vai coroar uma carreira não só como artista, mas como cidadã. Uma carreira que começou em Salvador e alcançou o mundo. Eu acompanho a trajetória dela desde os tempos do Circo Troca de Segredos, que funcionava em Ondina, passando pelos grandes eventos no Brasil e fora. Aliás a trajetória de Margareth nos quatro cantos do mundo é notória.

E eu tive o prazer de acompanhá-la em algumas jornadas onde ela brilhou como sempre. Aliás, Margareth foi a primeira artista que eu entrevistei no exterior. Foi em Paris quando se apresentou no New Morning. A partir de então a encontrei em grandes eventos. A exemplo da Lavagem de New York e no Brazilian Day na mesma cidade, Na Lavage de La Madeleine em Paris; no Festival de Montreux na Suíça numa noite memorável com Daniela Mercury e Ivete Sangalo. E uma das mais recentes foi em Fort Lauderdale na Flórida no Brazilian Press Awards.

Para rememorar um pouco dessas histórias, o Baú do Marrom conversou com os organizadores desses eventos: Carlos Borges (Fort Lauderdale), Robertinho Chaves (Paris), Silvana Magda (New York) e Daniel Rodriguez (Montreux) Eles deram seus depoimentos confirmando o talento de Margareth Menezes e o merecimento que ela alcança no momento.

***

Carlos Borges (Fort Lauderdale – Flórida – EUA) jornalista e produtor cultural

Jornalista Carlos Borges organizador do Brazilian Press Awards (Foto: Divulgação)

“É sempre importante lembrar que foi Margareth Menezes e sua originalidade vocal que - através do músico e produtor norte-americano David Byrne – abriu as portas do mercado internacional da “Axé Music”. E só não se tornou uma mega star internacional na segunda metade dos anos 80, por ser muito Jovem e não aguentar a saudade de sua Bahia. Ao longo de 40 anos de carreira, Margareth tem sido um exemplo de coerência artística, sempre pondo a qualidade de seu trabalho com sua maior bandeira e de contínuos serviços prestados em causas sociais e humanitárias. Representa no Ministério da Cultura, a retomada de um caminho que foi brutalmente interrompido. Não tenham dúvidas, se deixarem essa mulher trabalhar sem a eterna “puxação de tapete” que caracteriza esse Ministério, ela fará coisas importantes. (Carlos Borges, jornalista e produtor radicado há 32 anos nos EUA)”.

***

Robertinho Chaves (Paris – França), Cantor, idealizador e produtor da Lavage de La Madeleine

Robertinho Chaves de Santo Amaro da Purificação (Foto:Divulgação)

A participação de Margareth Menezes, na Lavage de La Madeleine, sempre foi bastante marcante! Não tenho como narrar a história do evento, sem relatar, sua passagem. Como a força, e o brilho da sua voz, deixou saudades na memória dos franceses. Margareth Menezes e Carlinhos Brown, são os dois artistas, que mais participaram da Lavage de La Madeleine, são também os pioneiros. A Maga sempre vestiu a camisa do projeto, e se entregou de corpo e alma. Sempre que convidei me disse sim! Uma forma de está contribuindo, para a consolidação de um evento de grande relevância, para nossa cultura. O valor do cachê, sempre foi para ela uma consequência, e não uma exigência! Fato, que não é normal, no meio do mercado musical brasileiro. Este ano produzimos a música hino, em comemoração dos 20 anos da Lavage de La Madeleine, com a participação de vários artistas baianos, que será breve lançado nas plataformas digitais, e Margareth foi uma das nossas convidadas, ela não poderia ficar de fora. Margareth é um ser de luz, e de um coração enorme. E nós da organização, somos eternamente gratos, pela forma que ela abraçou o nosso projeto. A Cultura brasileira ganha um maravilhoso presente, tendo a Margareth Menezes, como Ministra. (Robertinho Chaves mora há 33 anos em Paris onde chegou como bailarino da banda de Margareth)

***

Silvana Magda (New York – EUA) Cantora, dançarina e produtora da Lavagem de New York

Silvana Magda entre New York e Salvador (Foto: Acervo pessoal)

“Depois do sucesso de Carlinhos Brown na Lavagem da Rua 46 em Nova York em 2009 ficou bem difícil escolher outro artista que tivesse representatividade Afro Brasileira para está no próximo evento. Tínhamos dois grandes parceiros que era o Brazilian Day e a LBV e os artistas escolhidos tinham que ter e ser envolvidos em causas sociais e todos foram premiados e reconhecidos pelos menos no palco da Lavagem e no Brazilian Day. Quando convidei a Margareth Menezes para participar da Lavagem e fazer o Hino Nacional no Brazilian Day ela aceitou e ficamos muito felizes porque a Margareth Menezes é um presente, tem a sua história na terra do Tio Sam, foi a primeira artista brasileira a ficar no top do Billboard com Elejibó”. (Silvana Magda mora há 39 anos em New York)

***

Daniel Rodriguez ( Montreux - Suíça) produtor e empresário é referência em grandes festivais na Europa

Daniel Rodriguez foi empresário de Gilberto Gil (Foto: Divulgação)

"Apresentei para Claude Nobs, criador do Festival de Montreux, o 1º. LP de Margareth Menezes , ELEGIBO ,( o mesmo que ofereci a David Byrne originando uma bela tour pela Europa ). Também mostrei um vídeo do show de Margareth Menezes na abertura do show de Salif Keita no 1º. Festin Bahia. Não teve duvida: MM se apresentou no Montreux Jazz Festival com a energia de sempre, magistral, empolgante , no clima do AFRO POP retratando o clima musical da Bahia que a credenciou para muitos Festivais na Europa . (Daniel Rodriguez organizou durante 20 anos A Noite Baiana no Festival de Montreux)".