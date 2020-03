Futuro da Liga dos Campeões será definido nesta semana pela Uefa

O futuro da Liga dos Campeões será definido pela Uefa nesta quarta-feira (1º). A entidade convocou para a data uma reunião, via videoconferência, para decidir qual será o destino da Champions e de outras competições que foram suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus.

"A Uefa convidou os secretários-gerais das 55 federações-membro para uma videoconferência na quarta-feira, 1º de abril, para discutir as opções identificadas com relação ao possível reagendamento de partidas", afirmou a entidade, em comunicado. Na ocasião, também serão tratadas possíveis transferências e contratos de jogadores.

Todas as competições da Uefa foram interrompidas por causa da Covid-19. Incluindo a Eurocopa, que já teve seu futuro definido: acontecerá em 2021. Aleksander Ceferin, presidente da entidade, afirmou no último fim de semana que a temporada atual pode ser perdida caso não seja possível voltar com o futebol até o final de junho. Há ainda uma possibilidade de extensão para a próxima temporada.