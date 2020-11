Futuro de Joachim Löw será discutido por Federação Alemã

A goleada sofrida por 6 a 0 para a Espanha, na semana passada, pela Liga das Nações da Europa, ainda repercute na Alemanha. Por conta da pior derrota do país em mais de 60 anos, e de desempenho fraco nos últimos jogos, o cargo do técnico Joachim Löw, no comando desde 2006, está ameaçado. Uma reunião da Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) foi marcado para o próximo dia 4, em Berlim, quando o futuro do time será discutido.



"Na reunião da DFB no dia 4 de dezembro, Oliver Bierhoff (diretor esportivo da entidade) vai apresentar e discutir a situação atual da seleção nacional", informou a DFB em um comunicado oficial. "Parte das discussões será sobre as experiências da derrota para a Espanha, mas também o desenvolvimento geral do time nos últimos dois anos".



Apesar de ter conseguido a classificação à Eurocopa, que foi adiado deste ano para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus, a Alemanha teve campanhas pífias em outras três competições. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, caiu na fase de grupos com derrotas para México e Coreia do Sul. E nas duas últimas edições ds Liga das Nações não passou das Eliminatórias, sendo que na primeira foi rebaixado à Série B - depois foi beneficiado pelo "tapetão" e jogou novamente na elite.



"A diretoria da DFB concordou, por unanimidade, discutir e avaliar ideias para o futuro do time. Será levado em conta o tempo de trabalho do técnico da seleção nacional. Serão analisadas as razões da derrota em Sevilha", completou a entidade no comunicado oficial.



Na semana passada, Bierhoff afirmou que Joachim Löw estará à frente da seleção na Eurocopa de 2021. "Sim, absolutamente. Este jogo não muda nada. Ainda confiamos no Joachim Low, não temos dúvidas. Temos de digerir esta derrota primeiro, vai demorar algum tempo. Tudo correu mal. Temos de aprender com isto", disse



Mas nomes de técnicos já estão sendo especulados de acordo com a imprensa alemã. Dois deles são os de Hansi Flick, atual técnico do Bayern de Munique, e de Jurgen Klopp, do Liverpool.