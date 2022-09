Futuro no Bahia? Veja quais brasileiros estão em clubes do Grupo City

O Grupo City tem 12 clubes espalhados pelo mundo e, em breve, o Bahia pode se tornar o 13º a fazer parte do conglomerado. Com a proposta da compra da SAF tricolor em mãos, o Conselho Deliberativo do Esquadrão agora analisa o documento de quase 500 páginas para dar o parecer final. Depois da análise do Conselho, os sócios vão decidir pela venda ou não do clube. A votação ocorrerá durante Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser definida.

Enquanto esse dia não chega, os torcedores começam a imaginar qual será a equipe de 2023 caso o Grupo City realmente seja dono do futebol azul, vermelho e branco. Por isso, o CORREIO preparou uma lista com o nome de 22 jogadores brasileiros que atuam em clubes gerenciados pelo fundo árabe. Entre eles existem o casos de atletas que já são conhecidos do futebol baiano, como o zagueiro Thiago Martins e os atacantes Élber e Thiago Andrade, ambos com passagem pelo próprio Bahia, além do atacante Léo Ceará, ex-Vitória, que também chegou a negociar com o tricolor.

Durante entrevista ao podcast 'Dinheiro em Jogo', do jornalista Rodrigo Capelo, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, admitiu a possibilidade de haver uma espécie de intercâmbio de jogadores entre equipes do grupo. "É uma possibilidade real de que as transações entre os clubes sejam feitas conforme os interesses de cada clube em determinado momento. (...) A lógica de estar em uma plataforma multiclubes é uma lógica de cooperação que às vezes você perde um pouco e às vezes você ganha um pouco", explicou ele, ressaltando que a operação pode acontecer, apesar de não ser algo tão simples.

Muitos nomes de brasileiros parecem ser viáveis para o tricolor, com exceção do goleiro Ederson, jogador do Manchester City e presença constante na lista de convocados do técnico Tite para a Seleção Brasileira.

Confira a lista de brasileiros que atuam em clubes do Grupo City:

Goleiro:

Ederson (Goleiro, 29 anos): Manchester City (Inglaterra)

Zagueiros:

Eduardo (Zagueiro, 29 anos): Yokohama Marinos (Japão)

Thiago Martins (Zagueiro, 27 anos): New York City (Estados Unidos)

Laterais:

Yan Couto (Lateral direito, 20 anos): Manchester City (Inglaterra), emprestado ao Girona (Espanha)

Caio Roque (Lateral esquerdo, 20 anos): Lommel (Bélgica)

Volantes:

Vinícius Souza (volante, 23 anos): Lommel (Bélgica), emprestado ao Espanyol (Espanha)

Metinho (Volante, 19 anos): Troyes (França), emprestado ao Lommel (Bélgica)

Meias:

Diego Rosa (Meia, 19 anos): Manchester City (Inglaterra), emprestado ao Vizela (Portugal)

Gabriel Pereira (Meia, 21 anos): New York City (Estados Unidos)

Raphael Rodrigues (Meia, 19 anos): Melbourne City (Austrália)

Yan (Meia, 24 anos): Yokohama Marinos (Japão)

Atacantes:

Kayky (Atacante, 19 anos): Manchester City (Inglaterra), emprestado ao Paços Ferreira (Portugal)

Élber (Atacante, 30 anos): Yokohama Marinos (Japão)

Marcos Júnior (Atacante, 29 anos): Yokohama Marinos (Japão)

Talles Magno (Atacante, 20 anos): New York City (Estados Unidos)

Thiago Andrade (Atacante, 21 anos): New York City (Estados Unidos)

Arthur Sales (Atacante, 20 anos): Lommel (Bélgica), emprestado ao Paços Ferreira (Portugal)

Cauê (A, 19 anos): Lommel (Bélgica)

Savinho (Atacante, 18 anos): Troyes (França), emprestado ao PSV Eindhoven (Holanda)

Centroavantes: