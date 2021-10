Futuro no MMA? Cristiano Ronaldo faz encarada com ex-campeão do UFC

Ex-campeão peso-leve do UFC, Khabib Nurmagomedov esteve de passagem pela Inglaterra, onde cumpriu alguns compromissos profissionais. Durante a viagem, fez questão de visitar o amigo Cristiano Ronaldo. Em sua conta do Instagram, o ex-lutador russo registrou o encontro com o jogador do Manchester United, a quem rasgou elogios.

"Ele é o melhor de todos, continue fazendo suas coisas, campeão, você inspira milhões de pessoas ao redor do mundo", escreveu Khabib.

Com o craque português, aliás, o ex-lutador fez uma brincadeira. Além da tradicional foto lado a lado, os astros do esporte posaram encenando uma tradicional encarada de MMA, que terminou em risadas e um abraço entre eles.

Khabib, que hoje treinador de alguns dos principais atletas russos, tem vivido dias de fã de futebol. Além de encontrar com CR7, o ex-lutador também assistiu ao empate do Liverpool com o Manchester City, em 2x2, no último domingo (3), e tietou Alex Ferguson e Paul Pogba.

Khabib Nurmagomedov se aposentou do MMA em outubro do ano passado, após finalizar Justin Gaethje em sua segunda defesa de cinturão no peso-leve (até 70kg). A decisão de deixar os octógonos do UFC teve relação com a morte recente do pai, Abdulmanap Nurmagomedov, em julho de 2020, vítima da covid-19, aos 57 anos.