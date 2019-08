Fuzarca Literária é destaque na programação infantil da Flipelô

A literatura infantil também é destaque na Festa Literária Internacional do Pelourinho, Flipelô, que segue até domingo nas ruas e em diversos espaços culturais do Centro Histórico. A maior parte da programação voltada para os pequenos está concentrada na Flipeloteca, montada no Terreiro de Jesus. No entanto, um dos eventos imperdíveis da programação para quem quer se divertir com os pequenos é a Fuzarca Literária, que pelo segundo ano integra a festa.

Com sarau de histórias, exposição e venda de livros e apresentação de palhaços, os pequenos terão a oportunidade de se encantar com o universo das letras e conhecer histórias incríveis que nasceram da imaginação de autoras baianas. “Como tem acontecido em outros festivais literários que acontecem pelo Brasil, a programação paralela destes eventos cresce a cada edição, o que é ótimo para o público”, comemora a escritora Rita Queiroz, que participa do Sarau Literário nesta sexta (9), às 15h, com seu livro de poesias infantil Ciranda, Cirandinha: vamos brincar com Poesia?

Quem também participa do sarau é a escritora Palmira Heine. “Vamos ter contação de história do livro Chapeuzinho no Pelô. Neste momento de tanto apelo para as redes sociais, é importante que os pais incentivem e proporcionem o contato das crianças com a literatura infantil desde a tenra idade”, adianta. Palmira é idealizadora do Coletivo de Autoras de Literatura Infantil e Infanto-Juvenil da Bahia (CALIIB) que, em parceria com a Cooperativa Baiana de teatro, promove a 2ª Fuzarca Literária no Pelô.

No sábado (10), os leitores mirins poderão conferir a contação desta história, também na Cooperativa Baiana de Teatro. A programação incluiu outras autoras e terá início sempre às 10h da manhã.

FUZARCA LITERÁRIA NO PELÔ:

Quando: 08 a 11 de agosto

Onde: COOPERATIVA BAIANA DE TEATRO - Rua das Laranjeiras, 46, Pelourinho

Dia 9/08

-10h

Contação de história "Cãofissões de um gato" com Carla Chastinet

-15 h

SARAU DE HISTÓRIAS:

- Poemas infantis do livro Ciranda Cirandinha: vamos brincar com poesia?, com Rita Queiroz

- O Rio Que Sentia Cócegas, com Carla Chastinet

- O Vôo da Xica, com Lucianna Ávilla

- Chapeuzinho no Pelô, com Palmira Heine

- Bia e Clara no Jardim Encantado, com Sandra Popoff

DIA 10/08

- 10h

SARAU DE HISTÓRIAS

Mila, a pequena sementinha, com Palmira Heine

- Sarauzinho Infantil, com Rita Queiroz

- O Vôo da Xica, com Lucianna Ávila

- 15h

SARAU DE HISTÓRIAS

- O Rio que Sentia Cocegas e Evo( so) lução, com Carla Chastinet

- Meu vovô encantado, com Terezinha Passos

- As aventuras de Clarinha no Reino da poesia, com Alexandra Patrocínio

DIA 11/08

- 10h

Tiziu, Um Palhaço Cheio de Histórias

- 15h

As Aventuras de Pedro Malazarte, Com Vivi Cabeleira e palhaça Furabolo

- 15:30

Cortejo Palhafolia (pelas ruas do Pelô)

- 16h

Palhaçada Geral, com a trupe Gang do Nariz Vermelho