Fuzuê e Furdunço terão esquema especial de trânsito e transporte; confira

Baianos e turistas vão curtir a prévia do Carnaval neste final de semana em Salvador, quando acontecem os desfiles Fuzuê e Furdunço. O pré-Carnaval deve reuinir milhares de pessoas, no sábado (12) e domingo (13), no trecho que vai do Largo do Camarão, em Ondina, ao Farol da Barra. Por conta disso, a Prefeitura de Salvador montou um esquema de serviços para atender ao público que vai para a rua.

Trânsito

A Transalvador vai alterar o trânsito no trecho que acontecem os desfiles. O tráfego de veículos será interditado entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra em ambos os dias, das 13h às 02h. Dentre as opções para os motoristas estão as avenidas Centenário, Milton Santos e Anita Garibaldi.

Fuzuê

Das 13h do sábado (11) às 2h do domingo (12) será proibida a circulação e o estacionamento de veículos no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica (trecho entre o Largo do Farol da Barra até a Rua José Sátiro de Oliveira).

Os condutores que têm como destino o bairro de Ondina podem desviar da interdição usando a Rua Afonso Celso, seguindo para Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário e Rua Professor Sabino Silva. Já quem trafega com destino à Barra, pode usar a Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro (via marginal à Avenida Oceânica), Rua Professor Sabino Silva, Rua Comendador Franciso Pedreira, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt e Rua Marquês de Caravelas.

Furdunço

Das 4h do domingo (12) às 2h da segunda-feira (13) será proibido o estacionamento de veículos nas seguintes vias: Avenida Oceânica (trecho compreendido entre a Avenida Milton Santos e o Farol da Barra), Avenida Centenário, Rua Afonso Celso, Rua Cezar Zama (trecho compreendido entre a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes) e Rua Barão de Itapuã (em ambos os lados).

Entre as 7h do domingo (12) e as 2h da segunda (13) serão proibidos o estacionamento e a circulação de veículos nas vias transversais da Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e Avenida Milton Santos), na Avenida Sete de Setembro (trecho da Rua Barão de Itapuã e do Largo do Farol da Barra), no Largo do Farol da Barra, na Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e o Cristo) e na Rua Afonso Celso (trecho entre Avenida Sete de Setembro e a Rua Professor Lemos Brito).

Os veículos da Ladeira da Barra deverão fazer o retorno no Porto da Barra. Já os que trafegam com destino Centro devem seguir pela Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos e Avenida Anita Garibaldi.

Exclusivamente aos moradores da região com comprovantes de residência será permitido acessar as seguintes vias: Porto da Barra, Avenida Princesa Izabel, Rua Doutora Praguer Fróes, Rua César Zama, Rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário, Rua Sabino Silva, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro (via marginal à Avenida Oceânica) e Avenida Milton Santos.

Transporte

As linhas terão o itinerário alterado, devido à interdição de parte da Avenida Oceânica. No domingo (12), 14 linhas que trafegam pela Barra terão reforço na frota.

Fuzuê

No sábado (11), as linhas que atendem a Avenida Centenário devem seguir pela Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, seguindo, daí, seu itinerário normal.

As linhas que passam pela avenida Centenário e que têm como destino a Barra ou Barra Avenida devem acessar a Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, fazer o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retornar na Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, e Avenida Princesa Leopoldina, de onde seguem seu itinerário normal.

As linhas que atendem Avenida Centenário com destino à Barra/Barra Avenida/Centenário, devem seguir pela Avenida Centenário, fazer o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retorno da Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, voltando à Avenida Centenário, de onde seguem seu itinerário normal.

As linhas que atendem a Avenida Centenário com destino ao Campo Grande, vão seguir pela Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, fazer o retorno no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Rei Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, e então Avenida Centenário, seguindo seu itinerário normal.

As linhas provenientes do Campo Grande com destino à orla vão seguir pela Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, Avenida Centenário, Praça dos Reis Católico, Avenida Reitor Miguel Calmon, Anita Garibaldi, chegando à Avenida Milton Santos, de onde seguem seu itinerário normal.

A linha 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina fará o seguinte itinerário, passando pela Avenida Milton Santos, Avenida Oceânica, Rua Eurycles de Mattos, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Avenida Vale do Tororó, chegando à Estação da Lapa.

A operação das linhas que atendem a região da Barra/Barra Avenida seguirá com a programação normal de sábado. Quarenta e dois veículos de frota reguladora estarão à disposição na Estação da Lapa, para dar reforço à operação de acordo com a necessidade. Agentes de trânsito e transporte estarão em pontos estratégicos do circuito para orientar o público sobre as mudanças e opções de deslocamento.

Furdunço

No domingo (12), 14 linhas com destino à Barra serão reforçadas das 11h às 23h, e terão sua operação prolongadas até as 2h de segunda-feira (13). São elas:

CÓDIGO LINHA 1001 Aeroporto – Praça da Sé 1125 Narandiba/Doron – Barra R1 1130 Cabula VI – Ondina 1137 Pernambués – Barra 1211 Tancredo Neves – Barra 1230 Sussuarana – Barra R1 1239 Mata Escura – Barra 1367 Pau da Lima – Campo Grande/Barra 1386 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/7 de Abril - Barra 0313 Faz. Grande do Retiro – Barra 0321 Marechal Rondon – Barra 1505 Pirajá/RV – Barra 1607 Paripe – Barra 1633 Mirante de Periperi – Ondina

Além destas, outras nove linhas que dão atendimento à Estação da Lapa também vão ter sua operação prolongada até as 02h do dia seguinte. São elas:

CÓDIGO LINHA 0530 Cosme de Farias - Lapa 0708 Nordeste - Lapa 1007 Lapa – Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas 1215 Engomadeira - Lapa 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa 1413 Boca da Mata - Lapa 1604 Base Naval/SãoThomé/Esc.de Menores - Lapa 1627 Alto de Santa Terezinha - Lapa 1628 Rio Sena - Lapa

A linha 0136 – Estação da Lapa x Chame-Chame (LB1), irá operar no domingo a partir das 12h até as 02h. Já as mudanças nos itinerários das linhas que passam pelo trecho interditado permanecem as mesmas das realizadas durante o Fuzuê. Quarenta e cinco veículos de frota reguladora serão disponibilizados na Estação da Lapa para reforçar o atendimento em locais onde seja identificada maior demanda de usuários.

Taxis e mototáxis

Os usuários que optarem por veículos particulares, terão à sua disposição pontos de taxi e mototaxi regulamentados em locais próximos à festa. Na região da Barra, os pontos estão localizados no Porto da Barra, Rua Barão de Sergy (próximo ao Hotel Sol Barra), na rua Afonso Celso, rua Marques de Leão e rua Miguel Bournier.

Já em Ondina, os pontos localizados mais próximo ao evento ficam na rua Sabino Silva (próximo ao cruzamento com a Avenida Oceânica) e na rua Senta Pua (próximo ao monumento das Gordinhas.